ESV Weiterode kämpft mit SG Rotenburg/Lispenhausen um den Sieg

In der Weiteröder Offensive ist Luft nach oben: Bei dem Vorhaben, das zu ändern, ist auch Kerem Kardas gefordert. Im Hintergrund Steffen Kanngießer, der Kapitän der Gäste aus Rotenburg.

Die Fußballer bekommen in diesen Tagen keine Atempause. Kaum wurde am Sonntag abgepfiffen, da geht es heute und morgen schon weiter. Das Derby: Der ESV Weiterode empfängt die SG Rotenburg/Lispenhausen.

Und zwar um 19 Uhr. Beide Teams konnten am Wochenende nicht gewinnen. Der ESV kann mit dem 0:0 beim Tabellenfünften SG Meckbach/Mecklar/Reilos allerdings bedeutend besser leben als die SG mit ihrer frustrierenden 1:3-Heimniederlage am Samstag gegen Heinebach.

Auf dem langen Weg Richtung Spitzengruppe hätte eine Niederlage die Elf von Weiterodes Trainer Andreas Rygula weit zurückgeworfen. Deshalb war ein Remis in Reilos auch sein Minimalziel. Das hat er erreicht - auch dank seines Torhüters Witold Sabela, der in der Schlussphase einen Strafstoß der Ludwigsauer parierte.

Zufrieden war Andreas Rygula mit dem Auftritt seiner Mannschaft allerdings nicht: „Wir haben es in der Offensive nicht gut gemacht. Dabei hatten wir uns in taktischer Hinsicht viel vorgenommen. Aber wir haben es nicht umgesetzt. Darüber bin ich sehr, sehr enttäuscht.“

Die SG Rotenburg/Lispenhausen hat Rygula am Samstag beobachtet. Er sagt: „Die junge Mannschaft hat gekämpft, aber sie braucht Zeit. Sie hat ja sieben, acht Spieler unter 20 Jahren.“

Um Aulatal, Eiterfeld/Leimbach und Dittlofrod/Körnbach, das derzeit führende Trio, nicht aus den Augen zu verlieren, braucht nicht nur der ESV Weiterode, sondern auch der mit ihm punktgleiche ESV Hönebach einen Heimsieg. Den kann das Team von Trainer Tino Jäger morgen um 15 Uhr gegen den Drittletzten aus Niederjossa landen. Ein Selbstläufer wird das für die von Verletzungen gebeutelten Wildecker allerdings nicht.

In einer ähnlichen Situation wie Hönebach und Weiterode ist auch die FSG Bebra, die morgen um 15 Uhr die SG Meckbach/Mecklar/Reilos empfängt. Ein Punkt reicht nicht, will die FSG weiter nach oben schauen.

Heinebach ist Außenseiter

Punkte gegen den Abstieg will dagegen Aufsteiger Heinebach/Osterbach sammeln. Er hat schon für die eine oder andere Überraschung gesorgt. Ein Heimsieg morgen gegen den Titelaspiranten Eiterfeld/Leimbach wäre allerdings ein richtiger Paukenschlag.

In der Fußball-Kreisliga A 1 könnte Tabellenführer SG Wildeck vor einer echten Prüfung stehen. Sie empfängt am Mittwoch um 15 Uhr in Obersuhl die SG Obergeis/Untergeis, die auf dem Vorwärtsmarsch ist. Zuletzt haben die Neuensteiner zwölf Punkte aus vier Spielen geholt - bei 26:1 Toren.

Interessant dürfte auch sein, wie die SG Cornberg/Rockensüß das 0:4 in Untergeis verkraftet hat. Nun empfängt sie in Cornberg den Zweitplatzierten aus der Hohen Luft. Der TV Braach fühlt derweil dem Tabellendritten Heenes/Kalkobes auf den Zahn. Der Heimvorteil lässt den Braachern durchaus eine Außenseiterchance.

Der ESV Ronshausen hat fünf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz - und auf seinen Gast Español Bebra. Beiden Klubs bietet sich also die Chance, ihre Situation durch einen Dreier deutlich zu verbessern. Mit Ruhm haben sich allerdings beide in diesem Spätsommer noch nicht bekleckert.

Die SG Gudegrund und die SG Nentershausen/Weißenhasel/Solz blicken dagegen nach oben - und sollten sich diese Aussicht durch Auswärtssiege in Weiterode beziehungsweise in Mühlbach erhalten können.