Wegen schlechtem Wetter: Fast alle Fußballspiele im Kreis abgesagt

Hersfeld-Rotenburg. Und wieder macht das Wetter den Fußballern einen Strich durch die Rechnung: Im Kreis Hersfeld-Rotenburg wurden von der Kreisliga abwärts fast alle Spiele abgesagt.

Ausnahme sind lediglich zwei Spiele in der Kreisoberliga, die jeweils auf dem Kunstrasenplatz in Asbach ausgetragen werden sollen: Das Spiel der SG Hessen/SpVgg. gegen die SG Ober-/Untergeis am Samstag ab 17 Uhr und die Partie der SG Haunetal gegen den FSV Hohe Luft am Sonntag ab 17.30 Uhr. Auch die A-2-Partie Nüsttal gegen Philippsthal (Sonntag, 15 Uhr, Kunstradenplatz Nüsttal) soll angepfiffen werden.

Über die Begegnungen der Gruppenliga war zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht entschieden.

