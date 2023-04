„Wir befinden uns im Umbruch“: Meik Dickmann übernimmt die SG Wildeck

Von: Alicia Kreth

Teilen

Maßgeblick für den Neuanfang in Wildeck verantwortlich: Meik Dickmann übernimmt im Sommer das Traineramt bei der SG und löst damit Mike Lindemann ab. © Alicia Kreth

Kreisoberligist SG Wildeck hat für den im Sommer scheidenden Trainer Mike Lindemann eine interne Lösung gefunden. Meik Dickmann wird mit den Fußballern einen Neuanfang wagen.

Wildeck – Meik Dickmann, der für die stark abstiegsbedrohte SGW am vergangenen Sonntag mit seinem Freistoßtor gegen die SG Gudegrund den zweiten Saisonsieg herausschoss, wird zukünftig die sportliche Leitung der Wildecker übernehmen. Als Co-Trainer stehen ihm zukünftig Alexander Wirth und Kay Mangold zur Seite.

„Es wird einen Neuanfang in der A-Liga geben“, hegt Dickmann nur noch wenig Hoffnungen auf den Klassenerhalt der SG in der Kreisoberliga. Ziel sei es, eine junge, hungrige Truppe auf den Platz zu bringen, die einen ordentlichen Fußball spiele. Er zielt hier besonders auf die A-Jugendlichen Jannik Stark, Hannes Killmer, Tino Mellado, Niklas Kerst, Maxime Fernau und Anton Bock ab, die als heimische Spieler das Grundgerüst bilden sollen.

SG Wildeck befindet sich im Umbruch: Hohe Ansprüche für die A-Liga

„Es werden sicherlich auch noch einige dazukommen. Wir befinden uns generell in einem Umbruch. Es existieren schon Ideen, wie wir alles umsetzen wollen“, geht der Blick Dickmanns schon voraus. Man sei durchaus in der Lage, eine Elf auf den Platz zu bringen, die die Möglichkeit habe, in der A-Liga jedes Spiel zu gewinnen. In dieser Klasse biete sich für die jungen Spieler die Möglichkeit, sich in aller Ruhe weiter zu entwickeln, gewinnt er dem möglichen Abstieg auch etwas Positives ab.

Bevor es aber soweit sei, habe man noch einige Hausaufgaben zu machen. Er habe in letzter Zeit festgestellt, dass Einiges veränderte werden müsse, und dies habe ihn auch dazu bewogen, das Amt des Trainers zu übernehmen. Ziel müsse es sein, mit Erfolg und gutem Fußball dafür zu sorgen, dass jeder wieder gerne in Wildeck auf die Sportplätze gehe. „Ich freue mich, dass Meik uns die Zusage gegeben hat. Er kennt das Umfeld und auch die Spieler, daher haben wir viel Vertrauen in ihn“, sagt Wildecks Vorsitzender Mike Rimbach.

Meik Dickmann übernimmt SG Wildeck: Trainer beendete schon dreimal seine Karriere

Dickmann begann seine fußballerische Laufbahn 1989 in Süß. Zehn Jahre später spielte er bei den Senioren, ehe er in 2000 von der SG Richelsdorf/Süß nach Wildeck wechselte. Seitdem hat er schon dreimal die Karriere beendet, doch wird er – wie man aktuell sieht – immer noch gebraucht.

Anfang 2000 hat er seinen Trainerschein gemacht und war zwischenzeitlich auch als Jugendleiter aktiv. Als Interimscoach war er auch bei der SG Wildeck tätig. „Als Trainer bin ich bei der SG noch ungeschlagen“, merkt Dickmann schmunzelnd an.

Auch der Fußballnachwuchs profitiert mittlerweile von seiner jahrelangen fußballerischen Erfahrung. So gehörte er, wie auch André Krämer und Sandro Mohr, zum Trainerteam der Fußballschule der Sparkassen-Versicherung von Weltmeister Guido Buchwald, die vor Wochenfrist Station in Süß gemacht hat.

In der Kreisoberliga bekommt es die SG an diesem Wochenende mit zwei Teams aus der unteren Tabellenhälfte zu tun. Zunächst treten die Wildecker heute Abend, 19 Uhr, beim Vorletzten Friedlos an, ehe am Sonntag das Gastspiel bei der SG Friedewald/Ausbach folgt. Anpfiff in Ausbach ist um 15 Uhr. (Von Thomas Becker und Alicia Kreth)