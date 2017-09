Gerechtes 1:1 fällt spät

Lispenhausen. 1:1 (1:0) trennten sich am Samstag die SG Rotenburg/Lispenhausen und die SG Wildeck in der Fußball-Kreisoberliga. Die Gäste fanden zunächst besser ins Spiel, vor allem über ihre rechte Offensivseite. Nach Doppelpass zwischen Christian Winter und Marc Hoffmann scheiterte dieser an Torwart Stefan Künzl (8.).

Vier Minuten später bekamen auch die Hausherren ihre erste Chance. Nach langem Pass von Steffen Kanngießer setzte sich Stürmer Max Iwers gekonnt gegen André Kirschke durch. Allerdings landete sein Lupfer knapp neben dem Tor.

Iwers trifft mit Glück

In der 17. Minute konnten die Platzherren jubeln: Iwers’ Distanzschuss fälschte Kirschke unhaltbar für Gästekeeper Leif Herrmann ab. Der Rückstand schien die Gäste zu lähmen. Sie ließen gleich zwei gute Gelegenheiten zum 2:0 zu. Doch Daniel Schmidt schoss nach Vorlage von Christian Orth knapp über die Latte (23.); dann spielte Aarne Detlefsen den agilen Iwers frei, doch der scheiterte am gut reagierenden Herrmann.

Die Gäste antworteten: Winter verlängerte den Ball auf Yannik Rimbach, aber der verfehlte den Kasten knapp (28.). Dann setzten sich Hoffmann und Rimbach auf der rechten Seite durch, Rimbach flankte auf Winter, der an die Latte köpfte. In der zweiten Halbzeit verlegten sich die Gastgeber aufs Kontern, während die Wildecker mit Dominanz auf den Ausgleich drängten. Ivan Veselcic spielte Winter an, der zu Rimbach verlängerte. Dieser schoss aus acht Metern um Haaresbreite neben das Tor (53.). In der 57. Minute folgte die nächste Möglichkeit der SGW: Winter flankte perfekt auf den Kopf von Andy Becker, doch wieder vereitelte Künzl großartig. In der Folgezeit rannten die Gäste weiter an, doch gefährliche Chancen spielten sie sich nicht heraus. Auch die SG Rotenburg/Lispenhausen hatte Probleme im Vorwärtsgang. Denn ihre wenigen Konterchancen vergab sie fahrlässig.

Künzl auf dem Posten

Erst in der 85. Minute gab es wieder Gefahr in einem der Strafräume - in dem der Platzherren: Nach feinem Solo legte Rimbach auf Winter ab, doch der fand wieder seinen Meister in Künzl. Drei Minuten später fiel der verdiente Ausgleich doch noch. Rimbach chippte die Kugel gekonnt hinter die Abwehr zu Winter, der ließ einen Verteidiger stehen und traf zum 1:1-Endstand ins kurze Eck.

Heim-Trainer Steffen Oelschläger gab zu Protokoll: „Ich bin mit der Leistung zufrieden, vor allem in der ersten Halbzeit. Auch mit dem Ergebnis können wir zufrieden sein, denn zuletzt haben wir gegen Wildeck 0:9 verloren. Da ist das Unentschieden eine Verbesserung, wie ich finde. Der Ausgleich so kurz vor Schluss war jedoch bitter.“ Gäste-Trainer Sandro Mohr bilanzierte: „Wir haben heute eine dominante Partie gehabt. Wir hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, doch dafür gibt es leider keine Punkte. Trotz unserer Überlegenheit können wir froh sein, so spät noch den Ausgleich gemacht zu haben.“

SG Rotenburg/Lispenhausen: Künzl - Bode, Detlefsen (55. Schögin), Schmidt, Stenzel, Hanstein, Kanngießer, Wahl, Iwers, Wolf (58. Fast), Orth

SG Wildeck: Herrmann - , Kirschke, Becker, Roth, André Veselcic, Ivan Veselcic, Winter, Bagara (65. Dorbandt), Heinzerling, Hoffmann (58. Grin), Rimbach

SR: Wiege (Neukirchen); Tore: 1:0 Iwers (17.), 1:1 Winter (88.)

Von Kevin Kunze