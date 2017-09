Gerechtes 1:1 zwischen Weiterode und Rotenburg

Eine Etage höher: Die Weiteröder (in Schwarz) scheinen in dieser Szene das bessere Ende für sich zu haben. Letztlich aber spielte sich im Duell mit Rotenburg/Lispenhausen vieles auf Augenhöhe ab. Foto: Henkel

Weiterode. Nur von zwei Punkten getrennt und mit dem exakt gleichen Torverhältnis versehen: Wer vor dem Fußball-Kreisoberliga-Derby zwischen dem ESV Weiterode und der SG Rotenburg/Lispenhausen auf ein Remis gewettet hatte, lag so falsch nicht.

Leistungsgerecht 1:1 (0:0) trennten sich die Kontrahenten im von überschaubarem Niveau geprägtem Duell und hielten so den Abstand aufeinander gleich.

Das Fazit der Trainer jedoch fiel unterschiedlich aus. Während SG-Coach Steffen Oelschläger zufrieden war („einen Punkt beim ESV nehmen ich gerne mit“), war Andreas Rygula sauer. „Das war das schlechteste Spiel, seit dem ich hier bin. Es hat alles gefehlt vom Tempo her sowie Mut und Engagement“, ließ er kein gutes Haar am „blutleeren“ (so Rygula weiter) Auftreten seiner Elf.

Tatsächlich taten sich die Teams im Aufbau schwer, neutralisierten sich im Mittelfeld und schafften es lange nicht, den finalen Pass auf die Stürmer zu bringen. Zwar gelang dem ESV gegen das blutjunge Gästeteam, bei dem Christian Orth mit 30 Lenzen schon den Oldie gab, eine leichte Überlegenheit - mehr aber nicht. Es dauerte bis zur 25. Minute, ehe Kerem Kardas erstmals seine Schussstärke zeigte, der gute Stefan Künzl im SG-Tor aber parierte den verdeckten 25 Meter Freistoß. Wenig später fiel das 1:0, als Kardas einen weiteren, aber fragwürdigen Freistoß ins Tor schlenzte (32.). Sicherheit jedoch gab auch dies Weiterode nicht, im Gegenteil: nach einem Freistoß von Maximilian Weber konnte die unsortierte ESV-Abwehr den Ball nicht klären, und ausgerechnet der ehemalige Rotenburger Felix Schumacher überwand seinen Keeper per Eigentor zum 1:1 (35.). Aarne Detlefsens Kopfball, der nur knapp das Tor von Witold Sabela verfehlte, beendete dann die erste Hälfte (42.).

Spielerisch wenig Neues

Nach dem Wechsel bot sich den Zuschauern spielerisch wenig Neues, glich die Partie einer Schablone aus Abschnitt eins. Dafür gab es aber Chancen für beide Teams, um den möglichen Dreier doch noch zu bekommen. Für den Gast waren es Max Iwers (53.) und Weber (73.), die jeweils nach Soli entweder knapp über das Kreuzeck zogen oder den Pfosten trafen. In der 77. und 79. Minute stand dann SG-Torwart Künzl im Fokus. Zuerst holte er einen 23-Meter-Freistoß von Kardas aus dem Winkel, ehe er gegen Manuel Thalmann, wieder per Freistoß, rettete. Die größte Chance vergab dann Metin Ciray für den ESV, als er Torwart Künzl überlief, Marvin Bode aber auf der Linie klären konnte (84.).

ESV Weiterode: Sabela- Pfau, Schade, Schumacher, Tabkin (41. Eker / 73. Ciray), Freitag, Kardas, Rabe, Yikdiz, Thalmann, Ciray (70. Schaar)

SG Rotenb./Lisph.-: Künzl- Bode, Detlefsen, Trieschmann, Stenzel, Orth, Kanngiesser, Wahl (88. Wolf), Iwers, Weber, v. Kintzel

SR.: Kirsch (Bad Hersfeld) Z.: 220 Tore: 1:0 Kardas (32.), 1:1 Schumacher (35. Eigentor)

Gelb/Rot: Kanngießer (SG. 90+1)

Von Michael W. Rimkus