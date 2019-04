Heinebacher gewinnen das Kellerduell beim SV Niederjossa

Espanol Bebra (in Blau) und die SG Heinebach/Osterbach II boten Fußball auf mäßigem Niveau: Hier liefern sich René Steinhauer (links) und Tobias Fischer ein Kopfballduell.

Gelingt der SG Festspielstadt/SpVgg. Hersfeld in der Fußball-Gruppenliga vielleicht doch noch der Klassenerhalt? Sie wartete am Samstag mit einem Auswärtssieg auf.

Die SG Heinebach/Osterbach hat in der Fußball-Kreisoberliga das wichtige Kellerduell in Niederjossa 3:0 gewonnen. Doch die SG Haunetal bleibt dem Team von Trainer MKartin Köthe auf den Fersen. Sie bezwang den ESV Hönebach. Durch die 0:4-Niedelage in Steinbach hat der ESV Weiterode seine Chancen auf Rang zwei wohl endgültig eingebüßt.

Männer

Gruppenliga: Bronnzell – Schlitzerland 1:0, Schlüchtern/Elm - Großenlüder 2:2, Elters/Eckweisbach/Schwarzbach - Festspielstadt/SpVgg. Hersfeld 1:3, Hosenfeld – Rothemann 5:0, Thalau – Petersberg 0:0.

Kreisoberliga Nord: Steinbach II – Weiterode 4:0, Niederjossa - Heinebach/Osterbach 0:3, Niederaula/Kerspenhausen - Rasdorf 2:2, Mecklar/Meckbach/Reilos - Eiterfeld/Leimbach 1:3, Sorga/Kathus - Rotenburg/Lispenhausen 0:3, Haunetal - Hönebach 2:0, Hohenroda - Dittlofrod/Körnb 4:1.

Kreisliga A 1 HEF/ROF:Aulatal II - Cornberg/Rockensüß 3:4, Heenes/Kalkobes - Weiterode II 2:1, Espanol Bebra - Heinebach/Osterbach II 3:3, Ober-/Untergeis - Mühlbach/Raboldshausen 1:3, Hohe Luft – Friedlos 5:1, Nentershausen/Weißenhasel/Solz - Gudegrund/Konnef 1:3.

Kreisliga A 2 HEF/HÜNF:Wölf – Philippsthal 0:2, Roßbach – Großenbach 0:0.

Kreisliga B 1 HEF/ROF: Heenes/Kalkobes II - Festspielstadt/SpVgg. Hersfeld II 4:2, Ober-/Untergeis II - Mühlbach/Raboldshausen II 6:1, Mecklar/Meckbach/Reilos II - Friedlos II 0:2, Sorga/Kathus II - Rotenburg/Lispenhausen II 10:0, Hohenroda II - Wildeck II 1:2.

Kreisliga B 2 HEF/ROF:Philippsthal II - Kleinensee/Widdershausen 4:0, Heringen - Haselgrund/Breitenbach 1:1, Ausbach/Friedewald II - Haunetal II 3:0.

Kreisliga C HEF/ROF: Blankenheim II - Iba/Machtlos II Spiel verlegt auf den 10.05.19, Heenes/Kalkobes III - Hattenbach II 0:10, Nentershausen/Weißenhasel/Solz II - Gudegrund/Konnefeld II 8:2, Unterhaun II - Ronshausen II 5:0, Haselgrund/Breitenbach II - Baumbach II 5:1, Raßdorf - Cornberg/Rockensüß II 0:2.

Frauen

Kreisoberliga Nord: VfL Philippsthal - SG Haselgrund/Breitenbach 8:0, Kirchheim – Konnefeld 3:0.