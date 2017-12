Torgefährlich wie eh und je: Dauerbrenner Kerem Kardas

Bebra-Weiterode. Mit 40 Jahren ist der Stürmer immer noch nicht fußballmüde. Beim Fußball-Kreisoberligisten ESV Weiterode erlebt er gerade seinen x-ten Frühling.

15 Treffer hat Kerem Kardas in dieser Saison bereits erzielt. Nur Bekim Mustafi von der FSG Bebra hat es in dieser Liga auf einen mehr gebracht.

Den Ball ins Netz zu jagen, das macht Kerem Kardas immer noch Spaß. Allerdings ist es ihm nicht mehr so wichtig. „Für mich zählt, dass mein Verein gewinnt“, sagt er. Warum es so gut läuft derzeit? „Darauf habe ich auch keine Antwort.“

Sein Trainer Andy Rygula dagegen schon. Kerems Trainingsfleiß sei enorm. Wann immer es gehe, sei Kerem Kardas dabei. Selbst dann, wenn er direkt vom Platz zur Nachtschicht müsse.

Und wenn es tatsächlich mal gar nicht klappt mit dem Training, dann hält Kerem Kardas sich selbst fit - womit sein Freund und ESV-Kollege Nadi Agirman ins Spiel kommt. „Er motiviert mich und holt mich ab zum Laufen. Mit 40 muss ich mehr machen als die anderen. Wenn ich aufhöre zu trainieren, dann kannst du mich auf dem Platz nicht gebrauchen. Auch nicht in der zweiten Mannschaft“, sagt Kerem Kardas.

Ans Aufhören verschwendet er zurzeit keinen Gedanken. „So lange die Knochen halten und meine Familie mich unterstützt, werde ich spielen“, verkündet Kerem Kardas. In den 22 Jahren als Senior ist er von Verletzungen meist verschont geblieben, hat kaum ein Spiel verpasst.

Kerem Kardas’ großer Traum von einem Leben als Fußball-Profi erfüllte sich allerdings nicht. Die Verbandsliga beim ESV Hönebach und dem VfL Eiterfeld ist seine höchste Spielklasse geblieben. Eigentlich hätte es die Oberliga sein müssen. Denn als 20-Jähriger hatte er beim damaligen Oberligisten SVA Bad Hersfeld schon einen Vertrag unterschrieben, den dann jedoch wieder aufgelöst. Das war ein Fehler, sagt er heute.

Kurz zuvor durfte er sogar beim FC Carl Zeiss Jena vorspielen, der in jener Zeit in der 2. Bundesliga angesiedelt war. Die Thüringer absolvierten gerade ein Trainingslager in Rotenburg. Kerem Kardas stellte sich Coach Frank Engel abends im Hotel vor und bat, einmal mittrainieren zu dürfen. Er durfte.

Künstlerpech

„Der Trainer war begeistert und lud mich ein, am nächsten Tag wieder mitzumachen. Aber dazu kam es nicht. Am Abend verloren die Jenaer ein Testspiel beim SVA, woraufhin das Trainingslager sofort abgebrochen wurde“, erzählt Kerem Kardas - Künstlerpech.

Statt in Zweitligastadien ging es für ihn auf Dorfplätzen weiter. Nachdem er seine Jugendzeit komplett beim FV Bebra verbracht hatte, reihte sich bald eine Station an die andere: Español Bebra, Hönebach, Friedlos, Vatanspor, Eiterfeld, Rothenkirchen, Hilders, Gazi Antep Bebra, Hohe Luft, Ausbach/Friedewald - und nun ESV Weiterode.

„Wenn ich vor 20 Jahren schon nach Weiterode gegangen wäre, wäre ich wahrscheinlich zu keinem anderen Klub mehr gewechselt. Jetzt verstehe ich auch, dass Metin Ciray nie weg wollte vom ESV“, sagt Kerem Kardas. Er fühlt sich dort bestens aufgehoben. Die Zuneigung beruht auf Gegenseitigkeit. Der ESV-Vorsitzende Ralf Schulz sagt: „Wir sind sehr froh, dass wir Kerem haben. Er ist nicht nur für die Mannschaft, er ist für den ganzen Verein wichtig.“

So sei Kerem Kardas Ansprechpartner gerade für jüngere Spieler und für den Vorstand. „Kerem hat ein ruhiges Gemüt, eine nette, zuvorkommende Art und immer ein offenes Ohr. Er ist bei uns so etwas wie ein Bindeglied zwischen allen Instanzen“, sagt Ralf Schulz. Da verwundert es nicht, dass Kerem Kardas seine Karriere in Weiterode ausklingen lassen will. Aber das hat ja noch Zeit.

Von Thomas Walger