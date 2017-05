Wildecks Yannik Rimbach überragt im Derby

+ Störmanöver: Wildecks Andre Veslcic, der hier zum Pass ansetzt, wird von Weiterodes Marvin Schade angegriffen. Foto: Walger

Obersuhl. Die große Fußballkunst wurde nicht geboten in diesem Nachbarschaftsduell. In der SG Wildeck gab es am Ende aber einen verdienten 2:0 (0:0)-Sieger. Doch auch der geschlagene Gast ESV Weiterode war guten zu Chancen gekommen.