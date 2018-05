Balhorn bleibt auf Rang zwei

Deutlicher 5:1-Sieg gegen Reinhardshagen

Balhorn. Beim Gang zur Pausenerfrischung war am Balhorner Distelberg die Messe bereits gelesen. Denn da hatten die Hausherren durch die Treffer von Alexander Wicke (4., 45.), Dennis Moskaltschuk (5., 38.) und Maximilian Löber (21.) gegen die völlig chancenlosen Weservereinigten bereits mit 5:0 die Nase vorne. Und damit waren die Gäste noch gut bedient, ließen die Balhorner doch weitere Topmöglichkeiten sträflich liegen. Alexander Wicke (40.) haderte mit dem Schicksal, setzte er das Spielgerät doch nur an die Metallstange. Dasselbe Schicksal ereilte in der Schlussphase ebenfalls Dennis Moskatschuk (80.).