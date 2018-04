Balhorn lässt zwei Punkte in Oberelsungen

Oberelsungen. Der SV Balhorn hat es verpasst, den zweiten Platz in der Fußball-Kreisoberliga stärker abzusichern und kam über ein 0:0 beim FC Oberelsungen nicht hinaus.

In einer stark umkämpften Partie lagen die Vorteile bei den Balhornern, die aber kein geeignetes Mittel fanden, die Defensive des FCO zu knacken. In der zweiten Halbzeit erhöhte der Tabellenzweite den Druck, doch mehr als ein Lattenknaller in der 74. Minute sprang nicht heraus. Auch aus ihrer Überzahl in der Schlussphase – Jannik Müller (84.) sah nach einem Foul rot – konnte der SVB kein Kapital schlagen, sodass am Ende die Elsinger über den Punkt jubelten, und Balhorn zwei verlorenen Zählern nachtrauerte.