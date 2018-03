Breuna schlägt Grebenstein II im Nachholspiel 2:0

Pechvogel: Der Grebensteiner Stefan Arend (links), hier gegen Breunas Jacob Dittmer, scheiterte mit einem Elfmeter am SG-Torwart. So behielten die Breunaer mit 2:0 die Nase vorne.

Hofgeismar/Wolfhagen. Im einem Nachholspiel der Fußball-Kreisoberliga besiegte die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen gestern Abend den TuSpo Grebenstein II mit 2:0 (2:0). Die Treffer erzielte Oliver Flörke (4., 29.) jeweils per Kopfball nach einem Eckball.

Das Ergebnis auf gut bespielbarem Geläuf in Wettesingen spiegelt jedoch nicht ganz das Geschehen wider. Denn über weite Strecken setzte die Gruppenligareserve aus dem Sauertal von Coach Harald Westermann mit einem Mittelfeldplus die spielerischen Akzente, besaß auch jede Menge beste Einschussmöglichkeiten. So traf Erik Maiterth (26.) nur den Pfosten. Dann wurde Niklas Meurer von den Beinen geholt - klare Sache: Strafstoß. Stefan Arend (50.) trat an, verzweifelte jedoch an SG-Schlussmann Sören Lipphardt.

Aber auch die stark ersatzgeschwächten Hausherren von Trainer Kai Lipphardt hätten vor allem in der Schlussphase ihr Torkonto aufstocken können. So setzte Felix Kleinschmidt den Ball an die Querlatte, mehrfach verhinderte TuSpo-Keeper Niklas Lesemann Kopf und Kragen riskierend eine höhere Niederlage.

Am Wochenende stehen folgende Partien auf dem Programm:

FC Oberelsungen - SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen (Hinspiel 2:5), Sonntag, 15 Uhr: Die Lipphardt-Elf muss vor dem FC Oberelsungen auf der Hut sein, der Gastgeber hat sich im letzten Jahr gut entwickelt und nun soll mit einem Top-Start eine Restsaison ohne Abstiegssorgen eingeläutet werden.

SG Elbetal - TSV Zierenberg (2:3), Sonntag, 15 Uhr: Zwei Spiele weniger und sechs Punkte Rückstand machen deutlich, dass der TSV Zierenberg den zweiten Platz noch nicht abhaken muss. Der wird nämlich von den Elbetalern nach wie vor eingenommen und auf die könnten die Warmetaler also den Abstand verkürzen. Im Hinspiel gelang dies. Für die Vereinigten geht es darum, einfach ihre gute Form des letzten Jahres zu konservieren, denn sie waren eine positive Überraschung bisher.

TSV Ersen - SV Balhorn (2:3), Sonntag, 15 Uhr: Das ist gleich ein richtiger Brocken für den TSV, aber auch die richtige Standortbestimmung für die Heuser-Schützlinge, die sich gut vorbereitet sehen für das Projekt „Klassenerhalt“.

Aber die Ersener wissen auch, dass für den SVB dasselbe gilt, beim Sieg in Dörnberg waren die Distelberger gleich im Kampfmodus und auch auf dem anderen Berg, diesmal dem Erser, ist ein Dreier das erklärte Ziel von Gästetrainer Christopher Kurz.

FSV Dörnberg II - TuSpo Grebenstein II (4:2), Sonntag, 12.45 Uhr: Im zweiten Heimspiel diesen Jahres will sich die FSV-Reserve schadlos halten und die Scharte von Balhorn wieder ausmerzen. Vier Punkte auf den Relegationsrang lassen auch für die Richter-Schützlinge noch Optionen offen, gegen einen Tabellenzwölften sollte dann allerdings voll gepunktet werden. Aber die TuSpo-Reserve hat auch nichts zu verschenken, angesichts der Tabellensituation und den noch vor ihnen liegenden 17 Spielen.

FSG Weidelsburg - SSV Sand II (1:1), Sonntag, 15 Uhr: Ebenfalls 17 Partien kommen noch auf die FSG zu und somit natürlich auch die vom achten Platz noch einige Ränge höher zu klettern. Ein Mitkonkurrent aus der oberen Tabellenhälfte ist die SSV-Reserve, derzeit noch drei Punkte vor den Vereinigten. Schon im Hinspiel zeigte sich wie dicht die beiden Teams leistungsmäßig beieinander liegen. Das dürfte ein ganz knappe Sache auf der Altenstädter Hardt werden.

SG Schauenburg II - SG Obermeiser/Westuffeln (3:2), Sonntag, 13.15 Uhr: Bei diesem Gegner müssen sich die Dopatka-Schützlinge an ein Spiel aus der Vorrunde unter der Kategorie „Unnötig“ erinnern. Denn gegen die Lila/Weißen stellte sich der Aufsteiger ziemlich ungeschickt an, vor allem in der Defensive. Daraus hat die SG aber gelernt und sich in der Tabelle bis auf den siebten Platz vorgeschoben, damit aller Sorgen entledigt. Dass hat die Gruppenligareserve aus Schauenburg noch nicht. Sie setzt auf den gleichen Überraschungseffekt wie im Hinspiel, um den zehnten Platz zu festigen.

TSV Carlsdorf - SG Weser/Diemel (4:2), Sonntag, 15 Uhr:Der größere Druck vor diesem Kellerderby lastet auf den Vereinigten. Die gehen mit vier Punkten Rückstand auf den TSV in die Partie und dem Ballast, dass Carlsdorf noch zwei Spiele mehr hat. Doch gerade dies kann auch ein Bumerang werden, wenn die Akteure drei Mal pro Woche ran müssen. Aber für dieses Duell spricht vieles für die Gelb/Schwarzen vom Waldsportplatz, die sich allerdings nicht zu sicher fühlen sollten, die Multhaupt-Elf hat auch noch einiges vor im Restprogramm, um sich vor dem Abstieg zu bewahren. (zih/zyh)