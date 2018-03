Breuna total von der Rolle

Wettesingen. Böses Erwachen für die an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisoberliga stehende SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen. Denn die Vereinigten von Trainer Kai Lipphardt kamen vor heimischer Kulisse gegen die SG Reinhardshagen mit sage und schreibe 4:7 (2:1) unter die Räder.

Natürlich war Kai Lipphardt maßlos enttäuscht und verstand die Fußballwelt nicht mehr. Denn bis zur Pause gab seine Mannschaft überwiegend den Takt vor, konnte diese Überlegenheit auch durch die Treffer von Oliver Flörke (30.) und Felix Kleinschmidt (35.) zählbar zur 2:0-Führung umsetzen. Kurz vor dem Pausenpfiff verkürzte Tim Beuermann (42.)´.

Der Platzherrencoach: „Nach dem Seitenwechsel ließ meine Elf alle Fußballtugenden vergessen und spielte damit den Gästen in die Karten.“ Die Weservereinigten nahmen dankbar die Geschenke der Hausherren an und be-straften sie durch Aleksandor Parhamov (54., 76.), Dominik Munk (60., FE), Tim Beuermann (67., FE., 84.) und Marvin Munk (90.+2). Kai Lipphardt: „Nach den zwei Strafstößen gegen uns hat meine Mannschaft nicht nur resigniert, sondern regelrechte Auflösungserscheinungen an den Tag gelegt. Die Gäste hätten dies auch noch höher bestrafen können.“

Leon Kühne (87.) und Jacob Dittmer (93.)verkürzten. (ihx)