Carlsdorf stürzt am Dörnberg ab

1:5 bei der FSV-Zweiten – FCO 0:3 in Balhorn

Nichts Neues am Tabellenende der Fußball-Kreisoberliga. Dort muss weiterhin im Schein der roten Laterne der FC Oberelsungen ein Dasein fristen. Die Elsinger kassierten am Distelberg eine 0:3-Niederlage gegen den SV Balhorn. Auch Liganeuling Carlsdorf kam bös unter die Räder, die Gelb-Schwarzen zogen beim FSV Dörnberg II mit 1:5 den Kürzeren. Nicht besser erging es dem zweiten gelbschwarzen Ligasvertreter TSV Ersen, der sich beim TuSpo Grebenstein II mit 1:2 geschlagen geben musste. Besser machte es die SG Reinhardshagen in der Fremde: Die Weservereinigten behielten bei der SG Obermeiser/Westuffeln mit 3:2 die Nase vorne.