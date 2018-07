Dörnberg. Die zweite Mannschaft von Dörnberg II ist der erste Spitzenreiter der diesjährigen Fußball-Kreisoberliga-Saison. Die FSV-Zweite besiegte die Grebensteiner Zweite mit 4:1.

Während die heimische Kreisoberliga erst am kommenden Samstag regulär in die Saison startet, nutzten die Reserven der Verbandsligisten Dörnberg und Grebenstein das Derby, um das Vorspiel zu bestreiten. Während das Spiel der Verbandsligisten von Spannung geprägt war, war das Kreisoberliga-Spiel eine eindeutige Sache: Rico Lotzgeselle und Nils Effner brachten Dörnberg II kurz vor der Pause in Führung. Andreas Weber (53.) und Laurin Kittag (67.) bauten sie auf 4:0 aus, ehe Maimilian Hartmann in der 82. Spielminute der Grebensteiner Ehrentreffer gelang.