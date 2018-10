Dörnberg II nach 1:4 noch 6:4-Sieger

Hofgeismar/Wolfhagen. Nichts Neues am Tabellenende der Fußball-Kreisoberliga. Der dort postierte TSV Carlsdorf muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Er zog diesmal bei Obermeiser/Westuffeln mit 1:4 den Kürzeren.

Dörnberg II - Elbetal 6:4 (1:2). Nach einer gespielten Stunde wähnten sich die Elbetaler schon am Ziel ihrer Träume: Sie lagen durch die Tore von Rudolf Pflugfelder (27., ET), Arthur Weber (37.) und Muhammed Ünal (46., 59.) bei einem Gegentreffer von Lukas Rosowski (35.) mit 4:1 in Front. Doch dann fielen die Gäste regtelrecht auseinander, was Serhat Bingül (64., 85., 90.,FE), Alexander Kloppmann (68.) und Andreas Weber (80.) bestraften.

Obermeiser/Westuffeln - Carlsdorf 4:1 (1:1). Das klare Ergebnis täuscht etwas über den tatsächlichen Spielverlauf hinweg. Denn das Schlusslicht aus dem Reinhardswald hielt über weite Strecken die Partie offen, traf aber nur einmal durch Jonas Hampe (37.) ins Schwarze. Der Sieg der Vereinigten geht trotzdem in Ordnung, denn sie besaßen die Mehrzahl der Chancen und hätten mehr als die Tore von Tobias Drews (30.), Nils Kutschka (49.), Patrick Ahl (87.) und Dennis Ockel (90.) machen können.

Oberelsungen - Grebenstein II 1:1 (0:0). Bis zur Pause hatten die Elsinger das Spiel und den Gegner unter Kontrolle, nennenswerte Chancen konnten sie sich jedoch nicht erarbeiten. Die Freude nach dem 1:0 durch Jannik Kellner (51.) war nur kurz, denn fast postwendend glich Tobias Möller (55.) aus. Dabei blieb es bis zum Schluss. Platzherrenspielere Fabian Rose (84.) sah die Ampelkarte. (ihx)