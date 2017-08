Elbetal nach 2:0 an der Spitze

Veckerhagen. Die SG Elbetal ist die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Kreisoberliga. Am gestrigen Abend übernahm die Truppe durch einen 2:0 (1:0)-Sieg bei der SG Reinhardshagen die Tabellenführung.

Nach fünf Minuten überraschten die Gäste das Team von der Weser erstmals, als Jannik Lang aus etwa 20 Metern draufhielt und die Führung erzielte.

Diese Führung verdienten sich die Elbetaler in der Folgezeit mit Chancen für Weber und Kesper.

Die Gastgeber blieben zu harmlos in der Vorwärtsbewegung. Nach einem Lattentreffer von Artur Weber (58.) hatten die Fraahs-Schützlinge ihre beste Phase, aber es blieb dabei, vor dem Tor der Gäste um Spielertrainer Matthias Fritsch kam kaum Gefahr auf. So kam es zwangsläufig zum zweiten Elbetal-Treffer. Der agile Weber nahm einen Pass von Jannik lang auf und schloss zum 0:2 in der 75. Minute ab.

Becker mit Glanztat

Den dritten Gästetreffer verhinderte Platzherrenkeeper Marius Becker in der Schlussminute, als er einen Lang-Fernschuss mit einer Glanzparade entschärfte.

Eine gute Leistung zeigten nicht nur die Gäste. Auch der Unparteiische Nour-Eddine Belarbi (Calden) war immer auf der Höhe. (zyh)