„Elfer“ entscheidet Spitzenspiel

westtesingen. Am letzten Saisonspieltag der Fußball-Kreisoberliga ging es im Spitzenduell zwischen Tabellenführer Wettesingen/Breuna/Oberlistingen und dem Zweitplatzierten Balhorn nur noch um die sprichwörtliche goldene Ananas. Denn die Breunaer standen bereits als Meister und direkter Gruppenligaaufsteiger fest und auch Balhorn hatte die Teilnahme für die Aufstiegsrelegation auch schon in trockene Tücher gewickelt.

Nach einer halben Stunde schien in Wettesingen alles klar zu sein, lagen da die Hausherren durch Jacob Dittmer (20.) und Felix Kleinschmidt (31.) mit 2:0 in Front. Dennis Reitze (45.) und Louis Köhler (48.) glichen aus. Doch der Meister hatte die passende Antwort, ging durch Christoph Schäfer (59., FE) erneut in Führung. Dabei blieb es trotz aller SVB-Bemühungen. (zih)