Erneut muss die SGR passen

Veckerhagen. In einem Nachholspiel der Fußball-Kreisoberliga stand die SG Reinhardshagen gestern Abend trotz Heimvorteils erneut mit leeren Händen da. Die stark ersatzgeschwächten Weservereinigten von Trainer Gunter Göring mussten sich dem SV Balhorn mit 2:3 (1:2) geschlagen geben. Damit kletterten die Distelberger auf den dritten Tabellenrang und haben zum Relegationsplatz nur noch drei Punkte Rückstand.

Schon vor dem Anpfiff sah es nicht gut aus für die Platzherren. Göring: „Wie schon am vergangenen Wochenende fehlten auch heute verletzungsbedingt eine Handvoll Schlüsselspieler. So musste ich vier A-Junioren ins Feuer schicken. Trotzdem: Kompliment an meine Mannschaft, sie hat alles gegeben.“

Sebastian Kühne (26.) brachte die Platzherren in Führung, Phil Beyer (28.) und Marius Most (30.) mit einem Doppelschlag drehten den Spieß um. Vielleicht der Knackpunkt für die Weservereinigten: Direkt nach dem Seitenwechsel unterlief Jonas Kampf ein unglückliches Eigentor – die Balhorner führten 3:1. Postwenden schaffte Tim Beuermann (48.) den Anschlusstreffer. Göring: „In der Folge lieferten sich beide Teams einen packenden Schlagabtausch. Wir hätten einen Punkt verdient gehabt, hatten aber kein Glück.“

Heute spielt Zierenberg gegen Weidelsburg (18.30 Uhr) und Altenhasungen/O./I. gegen Weser/Diemel (18.45 Uhr). (zih)