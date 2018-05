Ersen gewinnt mit 4:1

Ersn. Triumph am Montagabend für den TSV Ersen in der Fußball-Kreisoberliga. Der Tabellenvorletzte gewann 4:1 (3:0) gegen Spitzenreiter SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen.

Genau so außergewöhnlich wie der Spieltermin war die Rückkehr von Marcel Salokat, der in den USA lebt, in die Erser Reihen. Der hatte sich schon nach 120 Sekunden akklimatisiert und das 1:0 erzielt. In der 35. Minute übernahm Salokat Verantwortung und traf per Foulelfmeter. Kurz vor dem Pausenpfiff ein gewaltiger Fernschuss von Dominik Heuser zum 3:0 (45.).

Nach der Pause nahmen die Gäste das Spiel in die Hand. Jacob Dittmer verkürzte auf 1:3 (69.). In der Nachspielzeit ztraf Salokat dann noch per Freistoß zum 4:1. Zuvor hatte SG-Keeper Philip Weymann die rote Karte gesehen.

Bereits morgen geht es weiter in der Kreisoberliga. Um 18.30 Uhr empfängt Grebenstein II den SSV Sand II. Oberelsungen kann sich mit einem Heimsieg über Weidelsburg ein Polster zur Abstiegszone verschaffen. (zyh)