Ersen kann doch noch gewinnen

Kreisoberliga: Ersen 2:0 gegen Dörnberg II – Elbetal strauchelt gegen Reinhardshagen – Balhorn im Glück

+ Auswärtshürde genommen: Reinhardshagen, hier Sören Schulde, setzt sich über David Lesch und die Elbetaler hinweg und gewinnt mit 3:1. Foto: Michl

Hofgeismar/Wolfhagen. Nichts anbrennen ließen im Nachholprogramm am Ostermontag in der Fußball-Kreisoberliga die beiden ganz oben stehenden Mannschaften. Spitzenreiter Wettesingen/Breuna/Oberlistingen meisterte die Auswärtshürde in Oberelsungen mit 3:1, Verfolger Balhorn behielt bei Weser/Diemel mit 3:2 die Nase vorne. Dagegen zog der Drittplatzierte Elbetal zu Hause gegen Reinhardshagen mit 1:3 den Kürzeren. Im Tabellenkeller schöpft Ersen nach einem 2:0-Heimerfolg gegen Dörnberg II ebenso wieder Hoffnung wie der TSV Carlsdorf, der bei Obermeiser/Westuffeln ein 3:3 erkämpfte. Sauer war man beim SSV Sand II, ihre Aufgabe im Sauertal bei Grebenstein II wurde kurzfristig von den Platzherren abgesagt.