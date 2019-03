Kreisoberliga: Reinhardshagen und Schauenburg sind die Gewinner

Mit einem Auswärtssieg nährte Fußball-Kreisoberligist SG Reinhardshagen die Hoffnung, doch noch Rang zwei zu erreichen. Doch Immenhausen und Schauenburg gaben sich keine Schwächen. Der Spieltag:

Weidelsburg - Schauenburg 2:3 (1:0). Das mit Spannung erwartete Duell der Verfolger in der Fußball-Kreisoberliga zwischen der FSG Weidelsburg und der SG Schauenburg entschieden im Schatten der Weidelsburg, die Gäste mit 3:2 (0:1) zu ihren Gunsten und wahrten damit ihre Mitspracherecht im Kampf um die Relegation in die Höherklassigkeit. Die Schauenburger verteidigten ihren dritten Platz, die Weidelsburger fielen auf Rang fünf zurück. Der Rückstand der Schauenburger auf Rang zwei beträgt einen Punkt. Für die Weidelsburger sind es jetzt aber vier Zähler.

Die Platzherren erwischten einen optimalen Start, gingen bereits nach sieben Minuten durch Waldemar Mezler in Führung. Sie setzten danach bis eine Viertelstunde vor der Pause überwiegend die Akzente und hätten den Chancen nach schon das Signal auf Grün stellen können. Die mangelhaften Vollstreckerqualitäten sollten sich rächen. Auch kurz nach dem Seitenwechsel, als Severin Ohr drei Mal mutterseelenallein vor SG-Nils Zimmermann stand, sich jeden Winkel des Kastens hätte aussuchen können. Doch Ohr zeigte zwei Mal Nerven und versemmlte die „todsicheren Dinger“ kläglich. Beim dritten Versuch kratzte Nils Heinemann für seinen schon geschlagenen Keeper

Besser machte es auf der Gegenseite der eingewechselte Luca Siciliano (53.). Er nutzte einen Strafstoß zum 1:1-Ausgleich.

Die Gäste bekamen nun mehr und mehr Zugriff auf das Spiel , der Ausgleich hatte bei den Weidelsburgern doch Spuren hinterlassen. Innerhalb von vier Minuten machten die Schauenburger dann durch Fabian Reitze (74.) und Eren Toksoy (78.) den Sack endgültig zu.

Weidelsburg versuchte es im Schlussspurt mit der Brechstange, mehr als die Resultatsverbesserung durch Ohr (86.) wollte aber nicht gelingen.

Ersen – Reinhardshagen 0:1 (0:1). Die SG Reinhardshagen ist optimal aus der Winterpause gestartet und darf in der Fußball-Kreisoberliga weiter von der Höherklassigkeit träumen - zumindest über die Relegation. Denn die Vereinigten von der Weser meisterten die Auswärtshürde beim TSV Ersen mit Bravour und behielten bei den Gelb-Schwarzen mit 1:0 (1:0) die Nase vorne. Damit kletterten die Reinhardshagener von Coach Patrick Fraahs auf Tabellenrang vier und haben auf den Relegationsplat nur noch zwei Punkte Rückstand. Beide Mannschaften gingen sofort voll zur Sache, begegneten sich in der Anfangsphase auf Augenhöhe und hätten jeweils früh in Führung gehen können. Bei den Hausherren ließ Tizian Böhle (3.) eine Topmöglichkeit sträflich liegen, fast im Gegenzug unterlief bei den Gästen Dominik Munk das gleiche Missgeschick. Nach gut einer Viertelstunde stiegen Tizian Böhler und sein SG-Kontrahent Jonas Kampf im Kampf um den Ball mit den Köpfen zusammen. Beide konnten zuerst weitermachen, doch der Reinhardshagener musste dann doch vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Mitte der ersten Halbzeit erspielten sich die Weservereinigten nicht nur die größeren Spielanteile, sondern auch mehrere gute Chancen. Von denen aber nur Aleksander Parhamov (35.) eine zur SG-Führung nutzen konnte. Nach einem Zuspiel wie aus dem Lehrbuch ließ er TSV-Torwart Marcel Kutschka keine Abwehrchance. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste überwiegend am Drücker, konnten jedoch den Sack nicht endgültig zumachen. Dies verhinderte mehrfach Ersens Keeper Kutschka. Mit einer Schlussoffensive versuchten die Hausherren das Blatt noch zu wenden, doch so richtig zwingende Einschussmöglichkeiten blieben Mangelware, so dass Ende die Gäste die Punkte mitnahmen.

Immenhausen - Sand II 1:0. Man merkte beiden Mannschaften die lange Winterpause an. Denn in der ersten Viertelstunde ging das Geschehen doch etwas holprig über die Bühne. Dabei hätten hier die Sander durchaus eine Vorentscheidung herbeiführen können. Doch sie ließen zwei Top-Einschussmöglichkeiten sträflich liegen, beziehungsweise verzweifelten an Platzherrenkeeper Uli Finke. Mitte des ersten Durchgangs konnten sich dann die Hausherren besser in Szene setzen, gaben nun überwiegend den Takt vor, ohne jedoch den Sander Torwart Christoph Rausch ernstlich in Verlegenheit zu bringen. Nach dem Seitenwechsel diktierte dann aber Immenhausen klar das Geschehen. Einziges Manko: Mehrere fein herausgespielte Chancen blieben ungenutzt, oder wurden eine sichere Beute des Gästeschlussmanns. Einmal musste sich Rausch dann aber doch geschlagen geben. Einen Freistoß zirkelte Stefan Bachmann exakt auf den Kopf von Matthias Schilling (64.), der „Köpfchen“ bewies, Rausch keine Abwehrchance ließ und zum 1:0 traf. Die Platzherren hätten in der Restspielzeit den Chancen nach durchaus ihr Torkonto aufstocken können, doch dies blieb ein frommer Wunsch.

Balhorn - Carlsdorf 2:0. Es bleibt dabei. Der am Tabellenende der Fußball-Kreisoberliga noch sieglos postierte TSV Carlsdorf konnte zum Auftakt in das Restprogramm diesen Negativtrend nicht stoppen. Die Carlsdörfer zogen beim SV Balhorn mit 0:2 (0:1) den Kürzeren. Balhorn als Sechster verkürzte damit den Rückstand zum Gruppenliga- Relegationsplatz auf nur noch vier Punkte. Es fing eigentlich gut an für die gastgebenden Distelberger. Bereits nach acht Minuten sorgte Martin Dietrich für den ersten Balhorner Torjubel. In der Folgezeit blieben die Platzherren überdeutloich am Drücker. SVB-Fußballchef Alexander Mey: „Wir haben zu 100 Prozent das Spiel gemacht, aus dieser Überlegenheit jedoch zu wenig gemacht.“ In der Tat: Was die Balhorner an Chancen leichtfertig versiebten, ging schon nicht mehr auf die sprichwörtliche Kuhhaut. Diese Dominanz wurde nach der Pause noch gravierender. Mey: „Die Zuschauer sahen hier ein so genanntes Einbáhnstraßenspiel, immer nur in Richtung des von Marcel Thiele gehüteten Gästegehäuses.“ Der aber nur noch einmal bei einem Schuss von René Reitze (53.) zum 2:0 hinter sich greifen musste. Erst fünf Minuten vor Schluss kam Carlsdorf erstmals in den SVB-Strafraum, jedoch chancenlos.

Obermeiser/Westuffeln - Dörnberg II 2:1. Das Tabellenmittelfeldduell der Fußball-Kreisoberliga entschied die SG Obermeiser/Westuffeln gegen den FSV Dörnberg II mit 2:1 (1:1) zu ihren Gunsten. In der Anfangsphase gab aber die Verbandsligareserve überwiegend den Ton an, hätte dabei mehr als den Treffer von Max Reichmann (22.) machen können. Danach nahmen dann jedoch die Vereinigten mehr und mehr das Heft in die Hand, erzielten durch Fabrice Lindner (29.) mit feiner Einzelleistung den zwischenzeitlichen Gleichstand. Nach der Pause war dann wieder Dörnberg am Drücker, nach der Platzherrenführung erneut durch Lindner (67.) aber ergriffen die Hausherren wieder die Initiative. SG-Pressesprecher Christoph Heuser: „Dörnberg blieb mit kluger Kontertaktik aber immer brandgefährlich, wobei Lindner (88.), allein vor dem FSV-Kasten, alles klar machen können.“

Oberelsungen - Zierenberg 1:4. Das prestigeträchtige Zierenberger Stadtderby zwischen dem gastgebenden Kellerkind FC Oberelsungen und dem an der Tabellenspitze stehenden TSV Zierenberg war insgesamt eine einseitiger Angelegenheit. Erwartungsgemäß zu Gunsten der Kernstadtelf von Trainer Daniel Schmidt. Die Hausherren versteckten sich zwar nicht, doch FCO-Betreuer Timo Markovski redete nicht lange um den heißen Brei herum: „Zierenberg war in allen Belangen einfach besser. Wir haben uns zwar nicht versteckt, vielleicht zu viel Respekt gezeigt, wobei aber der TSV-Sieg etwas zun hoch ausgefallen ist.“ Es dauerte immerhin über 20 Minuten, ehe die Gäste ihre Dominanz auch zählbar umsetzen konnten. Durch Nico Karwarth (21.), wobei hier FCO-Torwart Timo Schön nicht gut aussah. Wie auch kurz vor der Pause, als er einen 20-Meter-Freistoß von Martin Stück (44.) passierenn ließ. Zum Zierenberger Matchwinner avancierte Nico Karwath (48., 57.) im Doppelpack. Trotz des Vier-Tore-Rückstands resignierten die Elsinger aber keineswegs, doch mehr als der Ehrentreffer durcvh Timo Röhr (90.) wollte ihnen einfach nicht gelingen.