Kreisoberliga: Top-Spiel steigt in Zierenberg - Immenhausen zu Gast

+ © Hofmeister Der Immenhäuser Konstantin Moor hat abgezogen: Zierenbergs Mustafa Shaban kommt zu spät. Am Sonntag treffen beide Spieler im Gipfeltreffen wieder aufeinander. © Hofmeister

In der Fußball-Kreisoberliga kommt es am Sonntag zum Gipfeltreffen zwischen dem TSV Zierenberg und der TSV Immenhausen. Anpfiff ist um 15 Uhr. Will der TSV Carlsdorf das rettende Ufer noch erreichen, muss gegen den FC Oberelsungen ein Sieg her. Auch diese Partie wird um 15 Uhr angepfiffen.