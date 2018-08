Neuling Holzhausen mit Paukenschlag

Reinhardswälder 4:1-Sieger bei Elbetal

Naumburg. Der Siegeszug des TSV Holzhausen hält an. Der Aufsteiger aus der A-Liga, der in der vergangenen Saison nur einmal als Verlierer den Platz verließ, fuhr zum Saisonauftakt auch in der Kreisoberliga einen Sieg ein. Zu spüren bekam es die SG Elbetal, dieen im heimischen Naumburger Sportzentrum mit 1:4 (0:2) das Fell über die Ohren gezogen.