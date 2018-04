Schwarzer Freitag für Dopatka-Elf

Obermeiser/West. 0:1 gegen Oberelsungen

Obermeiser. In einem Nachholspiel der Fußball-Kreisoberliga am gestrigen Abend musste sich die SG Obermeiser/Westuffeln trotz Heimvorteil dem FCOberelsungen mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Damit blieben die Vereinigten von Trainer Sven Dopatka auch im siebten Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. Lediglich zwei Unentschieden war zuletzt die magere Bilanz. Den Traum von einem Mitspracherecht im Kampf um den Relegationsplatz nach oben können sich die Vereinigten wohl endgültig abschminken. Oberelsungen dagegen machte einen weiteren Großen Schritt weg von der Gefahrenzone.