SG Rheinhardshagen feiert Bisevac und 3:1 beim SV Balhorn

+ © Michl Im Dreierpack: Samih Bisevac (rechts), hier gegen Balhorns Abwehrchef Florian Degenhardt, traf beim 3:1-Sieg von Reinhardshagen am Distelberg drei Mal und verschoss noch einen Strafstoß. © Michl

Die SG Reinhardshagen mischt in der Fußball-Kreisoberliga im Kampf um den Relegationsplatz nach oben weiter kräftig mit. Mit einem 3:1-Erfolg beim SV Balhorn kletterten die Weservereinigten auf den dritten Tabellenplatz, können mit einem Heimerfolg am Ostermontag gegen Grebenstein II den Rückstand auf den Zweiten Schauenburg auf nur noch einen Zähler minimieren. Im Schlagerspiel am Karsamstag musste die TSV Immenhausen der SG Schauenburg mit 2:3 Tribut zollen.