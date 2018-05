SG-Talfahrt geht weiter

Chance für Weser/Diemel: Dustin Genz kommt zum Schuss, aber nicht an Weidelsburger Torhüter Matthias von Knebel vorbei. Foto: Löschner

Helmarshausen. An der Weser und der Diemel gehen langsam die Lichter aus. Denn die am Tabellenende der Fußball-Kreisoberliga ein Dasein fistende SG Weser/Diemel konnte im Überlebenskampf keinen Boden gutmachen, zog auf heimischen Geläuf gegen die FSG Weidelsburg mit 1:4 (1:2) den Kürzeren. Rein rechnerisch könnte Weser/Diemel das rettende Ufer zwar noch erreichen, dies wird im Restprogramm aber eine vermeintliche Mammutaufgabe.

SG-Betreuer Karl-Erwin Franz stellte die Frage: Was wäre gewesen, wenn? Wenn nämlich vor der Gäste-Pausenführung Dustin Genz im Eins-gegen-Eins-Spiel gegen den Weidelsburger Schlussmann die Nerven behalten hätte. Dann nämlich, so Karl-Erwin Franz, wären wir mit einer Führung in die Halbzeitpause gegangen.

Es fing für die Platzherren schon nicht optimal an. Bereits nach gespielten 150 Sekunden fabrizierte Paulo Neno (3.) mit einem Eigentor die Gästeführung. Jan Baruschka (26., FE) glich aus, Meik Amelung (41.) brachte die Weidelsburger erneut in Front. Zu diesem Zeitpunkt glücklich. Denn im ersten Durchgang diktierten überwiegend die Hausherren das Geschehen, hätten den Chancen nach da schon das Signal auf Grün stellen können.

Bekanntlich wird im Fußball mangelhafte Abschlussschwäche bestraft. Nach dem Seitenwechsel nahmen die Weidelsburger dann mehr und mehr das Heft in die Hand und tüteten durch Awet Barhane Gebremichael (61., 80.) den Dreier ein. Weser/Diemel war nach der Pause chancenlos. (ihx)