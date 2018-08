SG stoppt die Immen

Obermeiser. Überraschung in der Kreisoberliga: Die SG Obermeiser/Westuffeln besiegt den bisherigen Spitzenreiter TSV Immenhausen mit 2:1 (1:1).

Von Beginn an waren die Vereinigten präsent, belohnten sich aber nicht, sondern kassierten in der zwölften Spielminute sogar den ersten Gegentreffer. Als Immenhausens Pascal Lienert in gefährlich Tornähe kam, zog Maximilian Moritz die Notbremse: Elfmeter. Erdinc Güney verwandelt souverän. Den Vereinigten fehlte es hingegen an schnellen Konteraktionen. Teilweise reagierten sie zu viel, statt zu agieren.

Kurz vor der Pause glich dann Patrick Ahl aber doch für die SG aus und zog sogar gleich nochmal mit einem satten Schuss ab. Der Ball landete allerdings diesmal in den Armen des Torhüters. Auch SG-Keeper Sami Grebestein musste noch einmal in die Presche springen und leitet einen Torschuss knapp über die Latte.

In der zweiten Halbzeit war die Heimmannschaft bissiger und erarbeitete sich diverse Großchancen. „Ich hab den Jungs in der Halbzeitpause gesagt, sie müssen in den Zweikämpfen mehr Gas geben und dürfen sich nicht verstecken - das haben sie umgesetzt“, erklärte SG-Trainer Sven Dopatka.

So traf Torjäger Patrick Ahl in der 49. Spielminute erneut und ließ die SG jubeln.

Wenig später erreichte Tim Rüddenklau ein Steilpass durch eine Lücke in der gegnerischen Abwehr. Passgeber: Wieder Ahl. Rüddenklau kam frei zum Schuss, doch Nico Brancazzu pariert.

Auch Timon Peer hätte noch treffen können, Brancazzu war aber wieder zur Stelle.

Am Ende stand der Sieg für die SG aber doch noch auf der Kippe und die TSV kam wieder zum Zug: Immer wieder schaffte es Immenhausen in den Sechszehner, scheiterte aber im Dribbling, oder der letzte Pass kam nicht an. Trainer Sven Dopatka zeigte sich nach der Partie vollkommen zufrieden: „Hier die drei Punkte zu behalten ist einfach klasse.“ (zis)