Torloses Remis in Obermeiser

Obermeiser. Platzherren-Pressesprecher Christoph Heuser bilanzierte die Begegnung der Fußball-Kreisoberliga zwischen der gastgebenden SG Obermeiser/Westuffeln und der FSG Weidelsburg kurz und knapp: „Über weite Strecken bekamen die Zuschauer dem Wetter entsprechend mit Sonnenschein pur schon eine Portion Sommerfußball geboten.“

Vor allem die Hausherren trauerten dem Verlust von zwei Punkten nach. Denn mit der vollen Ernte hätten sie bis auf einen Zähler an den Relegationsplatz nach oben aufschließen können. So bleiben sie weiterhin Vierter.

Den Chancen nach hätte Obermeiser/Westuffeln früh das Signal auf Grün stellen können. Doch Timon Peer (5.) und Patrick Ahl (7.) vergaben jeweils eine glasklare Torchance. Danach konnten sich die Weidelsburger aber mehr und mehr in Szene setzen, ohne jedoch für nennenswerte Gefahr zu sorgen.

Kurz nach dem Seitenwechsel hatte Weidelsburg dann die wohl dickste Chance durch Giulian Braun (53.). Eigentlich hatte er nur noch das leere Gehäuse vor sich, setzte den Ball jedoch um wenige Zentimeter an seinem Ziel vorbei.

Dann stimmten die Platzherren doch noch den Siegerjubel an. Timon Peer (70.) hatte FSG-Keeper Matthias von Knebel schon das Nachsehen gegeben, doch Benjamin Kimm konnte den Ball gerade noch so von der Linie kratzen. Heuser: „Unterm Strich geht das Unentschieden in Ordnung.“ (ihx)