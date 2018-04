Ünal trifft im Doppelpack

Naumburg. Bereits bis zum Pausenpfiff hatten die Elbetaler ihre Schäfchen ins Trockene gebracht. Durch die Treffer von Heinrich Hamel (20., HE) und Muhammed Ünal (31., 45.). Wobei dieses Ergebnis jedoch nicht den tatsächlichen Spielverlauf widerspiegelt. Denn die Verbandsligareserve vom Berg begegnete den Hausherren über weite Strecken auf Augenhöhe und sorgte vor allem nach dem Seitenwechsel dafür, dass es auf dem Rasen so richtig brannte. SG Fußballchef Martin Grede: „Die Dörnberger hatten ebenfalls mehrere Topchancen, verzweifelten jedoch ein um das andere Mal an unserem Torwart und Spielertrainer Matthias Fritsch.“ (ihx)