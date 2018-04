Weser/D. schenkt Punkte her

SG trat nicht zum Spiel im Abstiegskampf an

Bad KArlshafen. Die SG Weser/Diemel befindet sich im freien Fall nach unten. Nach zuletzt zwei Niederlagen trat das Schlusslicht der Fußball-Kreisoberliga am Sonntag bei der ebenfalls abstiegsbedrohten SG Schauenburg II nicht an. Man habe keine komplette Mannschaft zustande bekommen, so SG-Vorsitzender Peter Geschonke, der von der Nachricht ebenfalls überrascht wurde. Geschonke: „Es stimmt schon, dass wir Verletzte haben. Aber schließlich war die Zweite spielfrei“, zeigte er sich etwas verwundert über die Absage:. „Ich war auf einem Lehrgang in Grünberg und habe es durch einen Anruf des Trainers erfahren.“