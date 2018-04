Zierenberg verliert in Schauenburg

Schauenburg. Die dritte Niederlage in Folge kassierte am Sonntag Fußball-Kreisoberligist TSV Zierenberg. Nach dem 0:2 (0:1) bei Schauenburg II muss der TSV seine Hoffnungen auf einen möglichen Aufstieg wohl endgültig begraben. Der Rückstand auf den Tabellenzweiten ist auf neun Punkte angewachsen.

Die Niederlage zeichnete sich schon früh ab. Bereits in der neunten Spielminute schoss Luca Siciliano die Gastgeber in Führung. Zwei Wechsel nach gut einer halben Stunde bei Zierenberg brachte nicht den erwünschten Erfolg. Mit einem 0:1-Rückstand ging der TSV in die Kabine.

In der zweiten Halbzeit war es erneut Siciliano, der seinen Torinstinkt unter Beweis stellte. In der 76. Spielminute traf er zum 2:0-Endstand. Für die Gastgeber waren es wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. (mrß)