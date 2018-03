Zwei Tore in drei Minuten

Kreisoberliga: Carlsdorf kommt nach 0:2-Rückstand noch zum 2:2-Unentschieden

+ Zu Fall gebracht: Der Zierenberger Shaban Mustafa hat den Carlsdorfer Fabrice Neth von den Beinen geholt. Foto: Hofmeister

Hofgeismar. In der Fußball-Kreisoberliga forderten die widrigen Bodenverhältnisse erneut ihren Tribut, lediglich auf zwei Plätzen ertönte der Anpfiff: auf dem Dörnberger Kunstrasen und am Carlsdorfer Heideweg. Im Duell der Verfolger musste sich der FSV Dörnberg II dem SV Balhorn mit 0:2 geschlagen geben, in Carlsdorf sahen die Hausherren gegen den TSV Zierenberg bis zur 88. Minuten bei einem 0:2-Rückstand schon wie der sichere Verlierer aus, doch die Gelb-Schwarzen erkämpften sich noch ein 2:2-Remis.