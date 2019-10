Auffälligkeiten der Fußball-Kreisoberliga: Bergshäuser Kantersieg, Trainer-Rücktritt in Rengershausen

FSV gewinnt 8:1 in Wilhelmshöhe

+ © Dieter Schachtschneider Umkämpft: Der Bergshäuser Natnael Haile (links, hier gegen Niestes Lars Kraetzer) traf für Bergshausen beim 8:1-Erfolg im Spitzensspiel bei der TSG Wilhelmshöhe. © Dieter Schachtschneider

Kassel – Nein, Langeweile kommt in der Fußball-Kreisoberliga nicht auf. Einmal mehr sorgen die Ereignisse in dieser Spielklasse für Gesprächsstoff. Und damit ist nicht nur der Super-Sonntag mit den beiden Topspielen der ersten vier Mannschaften gemeint. Wobei: Mit dem deutlichen 8:1 bei Verfolger Wilhelmshöhe hat die FSV Bergshausen vorerst für klare Verhältnisse an der Tabellenspitze gesorgt. Die Auffälligkeiten an diesem Spieltag: