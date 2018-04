CSC 03 Kassel II: Das Team der späten Tore in der Fußball-Kreisoberliga

Kassel. Sie haben es schon wieder getan. Der CSC 03 Kassel II bleibt in der Fußball-Kreisoberliga das Team der späten Tore.

Nachdem die Rothosen vergangene Woche beim 3:3 bei der TSG Wilhelmshöhe in der Nachspielzeit traf, schlug der Aufsteiger beim 4:3-Erfolg gegen Hertingshausen erneut ganz spät zu. Was ist denn da los?

Die späten Treffer

Vor einer Woche in Wilhelmshöhe hatte Spielertrainer Sebastian Dietzel seinen großen Auftritt in der Nachspielzeit. Die TSG war in der 95. Minute mit 3:2 in Führung gegangen. Der Aufsteiger CSC 03 II trauerte dem Gegentor erst gar nicht lange nach, sondern erzielte mit dem letzten Angriff durch Dietzel den 3:3-Ausgleich (90. + 7).

Am Samstag sollte der Mannschaft um das Trainer Duo Dietzel und Enis Ben Aiachia ein ähnliches Kunststück in der Partie gegen den TSV Hertingshausen gelingen: 3:1 lag der CSC II nach dem Elfmetertor von Daniel Ortmann in der 67. Spielminute in Führung, die Punkte waren eigentlich sicher eingefahren. Doch langsam erlahmten die Kräfte der Gastgeber, kein Wunder bei der Terminhatz der vergangenen Wochen.

So kamen die Gäste zunächst durch Martin Pierog auf 2:3 (87.) heran und erzielten durch Fabian Reuter in der vierten Minute der Nachspielzeit sogar noch das 3:3. Eine Minute vorher verlor der CSC II noch Jonas Wollenhaupt, der Gelb-Rot sah. Nach dem Anstoss schlugen die Rothosen den Ball noch einmal weit nach vorn. Noredin Kouay kam an den Ball, umspielte den aus seinem Tor herausstürzenden TSV-Torhüter Cedric Götz und schob überlegt zum 4:3 ein.

Die Gründe

„Wir haben uns trotz Unterzahl nicht aufgegeben, obwohl die letzten Spiele viel Kraft gekostet haben“, sagt Trainer Dietzel. Und weiter: „Der Charakter der Mannschaft ist herausragend, sonst wären solche Ergebnisse nicht möglich.“

Der Ausblick

Die Punkte durch die späten Tore brachten den CSC II in der Tabelle nach vorn. Vier Spiele hat der Sechste weniger absolviert als die meisten Teams der Liga. Bei optimaler Punktausbeute wäre sogar Platz zwei keine Utopie. Davon aber will Dietzel nichts wissen.