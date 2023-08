Dämpfer zum Saisonstart in Landwehrhagen

Von: Manuel Brandenstein

Weggespitzelt: Wieder einmal ist ein Niester einen Tick schneller. Jens Veit (rechts) klärt den Ball vor Fuad Kelmendi. © Brandenstein, Manuel

Das hatte sich Aufsteiger SG Landwehrhagen/Benterode anders vorgestellt. Doch die Premiere in der Kreisoberliga gegen den Tuspo Nieste ging daneben.

Landwehrhagen – Zum ersten Spiel in der Fußball-Kreisoberliga hatte sich Aufsteiger SG Landwehrhagen/Benterode viel vorgenommen, doch im Duell mit Nachbar Tuspo Nieste gingen die Staufenberger dann doch beim 0:1 (0:0) leer aus. In unserem Schnellcheck sagen wir, wie es dazu kam:

Wie waren die Voraussetzungen auf dem neu hergerichteten Platz.

Zumindest zu Beginn optimal: Benterodes Vorsitzender Holger Gerke hatte am Freitag noch einmal den Rasen gestutzt, damit es für das eigene Team, das auf spielerische Elemente setzen möchte, keine Nachteile gab. Toll war die Kulisse: Rund 300 Fußballfans aus Staufenberg und Nieste bildeten für das erste Pflichtspiel nach mehreren Jahren auf dem sanierten Sportplatz in Landwehrhagen einen mehr als würdigen Rahmen.

War es ein verdienter Erfolg der Niester?

Absolut. Im Vergleich zum Pokalduell vor zwei Wochen wirkten sie dynamischer, entschlossener in den Zweikämpfen und einfach handlungsschneller. Man merkte, dass sich die Gastgeber noch an das deutlich höhere Niveau der Kreisoberliga herantasten müssen.

Hätte es für die SG trotzdem zu etwas Zählbarem reichen können?

Auf jeden Fall. Nach einer aus SG-Sicht schwierigen ersten Halbzeit, in der lediglich Nieste Torchancen verbuchte, hatte später der eingewechselte Tim Gude mehrmals Pech im Abschluss. Für die größte Torgefahr sorgte aber ein Niester Abwehrspieler, als er eine Hereingabe von Niklas Kudzma per Kopf an den Innenpfosten des eigenen Toren lenkte (77.)

Gab es ein außergewöhnliches Problem?

Durchaus: Schon vor dem Spiel musste die Innenverteidigung aufgrund des Fehlens von Philip Dörner verändert werden. Dann fasste sich nach nur drei Spielminuten auch noch der zweite etatmäßige Verteidiger Christian Wedel an den Oberschenkel – er musste runter. Schließlich verletzte sich auch noch sein Ersatz, Luca Tecklenburg. Durch diese erzwungenen Defensivwechsel fehlte der SG später die Möglichkeit, außer Max Zuschlag weitere Offensivkräfte zu bringen (nur drei Spieler dürfen in der Kreisoberliga eingewechselt werden; in der Gruppenliga sind es fünf).

Was war die entscheidende Szene des Spiels?

59 Minuten waren gespielt, als die SG LaBe zum wiederholten Mal einen Ball bei einem eigenen Angriff vertändelte und Nieste sehr entschlossen umschaltete. Kevin Wilhelm eroberte den Ball, passte steil auf Christian Schneider, der aus vollem Lauf auf den zweiten Pfosten flankte. Dort netzte Fynn Droese per Direktabnahme zum Tor des Tages ein.

Warum wurde die Partie erst mit einer halben Stunde Verspätung beendet?

Schon beim Einweihungsspiel gegen den CSC 03 hatten Gewitterschauer die Zuschauer geärgert und die Spieler aus dem Konzept gebracht. Im zweiten Spiel auf dem neuen Platz lief es kurioserweise ähnlich. Nach 75 Minuten musste die Begegnung lange unterbrochen werden, ehe es bei trockeneren Bedingungen weiterging.

Passierte danach noch etwas?

Die Gastgeber hatten nun zwar mehr vom Spiel, vergaben aber ihre Möglichkeiten. Allerdings musste auf der anderen Seite auch Torhüter Luis Schönebach noch einen Niester Strafstoß entschärfen.

Wir lautete das Fazit von SG-Trainer Kühne?

Er meinte: „Ich war über unsere Leistung etwas erschrocken. Außer Luis Schönebach hat bei uns niemand Normalform erreicht. Die Jungs können es viel besser!“



SG Landwehrhagen/Benterode: L. Schönebach – Scholl, Wedel, Dülfer, J. Röther – Herrmann, M. Schönebach – Kelmendi, Woltert, Kudzma – Alheidt.

Eingewechselt: Tecklenburg, T. Gude, Zuchlag.

Tor: 0:1 Droese (59.).