Hertingshausen siegt 3:0: Althans steht zweimal goldrichtig

Aus dem Dreikampf um die Meisterschaft in der Fußball-Kreisoberliga scheint ein Zweikampf zu werden. Tabellenführer TSV Hertingshausen behauptete den ersten Platz mit einem 3:0 (0:0)-Erfolg beim Dritten Rengershausen.

Der Tuspo verlor damit den Anschluss zu den Gästen und auch zum Tabellenzweiten BC Sport Kassel, der kampflos drei Punkte gegen Oberzwehren verbuchte.

Zum erwarteten Spitzenspiel wurde das Baunataler Stadtduell erst nach dem Wechsel. Es dauerte 44 Minuten, bis die 120 Zuschauer die erste Torchance erlebten. Hertingshausens Sven Schmachtenberg verzog aber freistehend. Gäste-Trainer Mario Bierschenk reagierte und brachte zur Pause drei Neue - darunter den leicht angeschlagenen Torjäger Maik Ciba. Hertingshausen wirkte nun deutlich entschlossener und kam prompt zum 1:0. Einen scharf geschossenen Ciba-Freistoß konnte Tuspo-Schlussmann Benjamin Bobsin parieren, aber der durchgestartete Joel Althans drückte den Abpraller ins Tor (48.).

Die Rengershäuser entwickelten nun mehr Initiative, liefen den Gästen aber ins offene Messer. Mit einer Einzelaktion setzte sich Ciba gegen die Defensive der Platzherren durch und sorgte mit dem 2:0 für die Vorentscheidung (73.).

Zweimal musste nun TSV-Torhüter Cedric Götz auf der Linie sein ganzes Können aufbieten, um den Rengershäuser Anschlusstreffer zu verhindern. Schließlich setzte Tuspo-Angreifer Daniel Lauer einen Freistoß an die Latte, die Gäste holten sich den Abpraller und konterten schulmäßig. Am Ende war wiederum Althans zur Stelle und schob zum 3:0 ein (84.).

„Wir hatten nach dem Wechsel mehr Räume. Auch deshalb, weil sich dann mehrere Gegner um Maik Ciba kümmern wollten“, sagte der erleichterte TSV-Trainer Mario Bierschenk. Nur gegen den Tuspo verlor seine Elf bisher in dieser Saison. „Unsere Prämisse war, die drei Punkte zurückzuholen. So haben wir jetzt wieder Luft auf Platz drei“, erklärte er weiter. Bei den Rengershäusern fällt Abwehrchef Akif Erdogan wegen eines Kreuzbandrisses lange aus. Für ihn rückte Enver Gül in die Innenverteidigung. „Damit nehmen wir uns aber viel von unserer Offensivkraft. Zudem haben wir nach dem 0:1 die Köpfe hängen lassen und uns nicht richtig aufgebäumt“, merkte Tuspo- Trainer Ulrich Becker an.

Rengershausen:Bobsin - Palushaj, Bürger, Gül, Toksoy - Sven Lippmann - Tercan (70. Kannenberg), Aytemür, Rex (60. Schaab), Dennis Lippmann - Lauer Hertingshausen: Götz - Döhne (46. Kolmsee), Linke, Philipp Prantschke, Hermkes - Reuter (46. Del Colle), Pierog, Norman Prantschke (46. Ciba), Althans - Theis - Schmachtenberg SR: Peine (Fuldatal) – Z.: 120 Tore:0:1 Althans (48.), 0:2 Ciba (73.), 0:3 Althans (84.) Foto: Jan Wendt/nh