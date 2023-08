Jetzt gehen die Uhren anders

Von: Torsten Kohlhaase

Teilen

Aufstiegs-Trainer: Sead Hadzic. © Malmus, Pia

Die Uhren beim FSC Lohfelden gehen schon seit ein paar Jahren anders. Hier sitzt heute kein Gerhard Reinbold, kein Carsten Lakies und auch kein Otmar Velte mehr auf der Trainerbank. Statt Oberliga heißt es aber zumindest mal wieder Kreisoberliga im Nordhessenstadion.

Und der erste Spieltag der neuen Fußball-Saison ist gleich ein ganz besonderer. Denn auch Neuling Hermannia Kassel bringt als Gegner einen klangvollen und traditionsreichen Namen mit.

„Man kann sicher sagen, dass das die beste Kreisoberliga der vergangenen Jahre ist. Und wir sind stolz, dabei zu sein, auch wenn erstmal nur der Klassenerhalt zahlt“, sagt Osman Duygu. Beim Sportlichen Leiter der Gastgeber herrscht Aufbruchstimmung, nachdem der Klub 2018 den tiefen Sturz in die Bedeutungslosigkeit verkraften musste. „Wir wollen vor allem die ins Stadion zurückholen, die früher mal da waren“, gibt sich Rene Albert kämpferisch.

Der Hauptkassierer steht auch am Mikrofon, macht den Stadionsprecher. Eine Aufgabe, die oft einer übernommen hat, der sich den Auftakt des Aufsteigers ebenfalls nicht entgehen lassen will: Willi Becker, der selbst lange bei Hermannia gespielt hat. Das Lohfeldener Urgestein, das einst gemeinsam mit Andreas Fehr die Geschicke des FSC bestimmt hat, nimmt dort Platz, wo er zuletzt immer gestanden hat. Neben der Treppe, oberhalb der Sitzplätze. „Ich habe den Gäste-Trainer mal über die Lautsprecher darauf hingewiesen, dass er die Coaching-Zone nicht verlassen solle. Das fand der Schiedsrichter natürlich nicht so toll“, erinnert sich Becker.

Dann beginnt das Spiel in Lohfelden. Imro Omerovic bringt die Gäste in der achten Minute in Führung, wenig später zeigt Abdullah Al-Omari seine Qualitäten als Angreifer und gleicht aus (12.). „Das ist ein Guter, das sehe ich gleich. Damals war ich besonders stolz darauf, als ich den 100-Tore-Sturm mit Jörg Odensaß und Rene Huneck verpflichten konnte“, erinnert sich Becker, der sich einst auch um die Sponsoren gekümmert hat. Sein Nachfolger heißt heute Herbert Brethauer. „Es ist wichtig, dass wir mit dieser schönen Sport-Anlage endlich wieder mehr wahrgenommen werden“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins.

Nach einer halben Stunde folgt die erneute kalte Dusche für den FSC. Kassem Cheaib erzielt das 2:1 – aber auch diese Führung hält nur kurz. In der 35. Minute gibt es Elfmeter. Becker ballt die Hand zur Faust, als wolle er in ein Mikrofon sprechen. Und dann spricht er: „Wird Daniel Beyer antreten, wird er verwandeln? Oder hat er zu viel Angst?“ Daniel Beyer, den Becker schon seit Ewigkeiten kennt und der sein Lieblingsspieler war, wird heute nicht für Lohfelden antreten. Dafür erneut Al-Omari. Und der trifft zum 2:2. Dann ist Halbzeit.

Es gibt Bratwurst und ein Bier. Willi Becker erzählt, dass er heutzutage lieber seinem Enkel beim Fußball zuschaut. Und selbst noch ein bisschen Golf spielt. „Meine damalige Arbeit wurde hier doch bestens fortgesetzt. Die Bandenwerbung ist gut verkauft“, erklärt er und lacht. Bevor er geht, gibt es dann noch eine letzte Anekdote. „Als wir damals nach acht Jahren endlich in Vellmar gewinnen konnten, habe ich zusammen mit Otmar Velte ein Tänzchen hingelegt.“ Sollte es beim FSC noch zwei, drei Ligen höher gehen. würde er auch wieder häufiger im Stadion vorbeischauen.

Für die 100 Zuschauer gibt es dann noch eine Schrecksekunde. Wegen Atemnot eines Hermannia-Spielers müssen Rettungswagen und Notarzt kommen. Nach dem Spiel, das übrigens 2:2 endet, gibt Trainer Zeljko Krizanovic Entwarnung: „Sie haben ihn durchgecheckt, alles in Ordnung. Zur Sicherheit fährt er aber mit ins Krankenhaus.“ Und wie hat Lohfeldens Trainer Sead Hadzic das Unentschieden zum Auftakt gesehen? „Es ist sicher mehr drin gewesen. Aber wir müssen unsere Chancen eben auch nutzen.“

Dann leert sich der Rasen wieder. An dem Ort, der schon so einige spektakuläre Geschichten erlebt hat. Auf, aber vor allem neben dem Platz. Die Zeit auf dem Zifferblatt oberhalb des Eingangs zeigt 19.25 Uhr. Dabei ist es erst 17.05 Uhr. Die Uhren gehen eben anders in Lohfelden.

Aufgalopp in eine neue Spielklasse: Der FSC Lohfelden startete am Sonntag als Kreisoberligist und spielte im Aufsteiger-Duell 2:2 gegen den FC Hermannia. © pia malmus

Am Mikrofon: Hauptkassierer Rene Albert. © Malmus, Pia

Nachfolger und Vorgänger: Herbert Brethauer (links) und Willi Becker. © Malmus, Pia