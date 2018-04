Kreisoberliga: Leichtes Spiel für den TSV Ihringshausen

Kassel. Lebenszeichen im Abstiegskampf: Nach dem souveränen 5:1 (3:0)-Erfolg beim TSV Oberzwehren schöpft Fußball-Kreisoberligist TSV Ihringshausen neue Hoffnung.

Die jüngste Negativserie ist beendet. Bei den Oberzwehrenern hingegen suchte man nach 90 einseitigen Minuten vergebens nach positiven Aspekten.

„Lange die Null halten“, so lautete der Plan von Oberzwehrens Trainer Manuel Gerland. Der war bereits nach 14 Minuten hinfällig. Nach einer Slapstick-Einlage seiner Hintermannschaft, bei der auch Torwart Christian Köhler nicht die beste Figur machte, erzielte Dennis Lumm die Führung für die Gäste. Während es das Gerland-Team häufig mit langen Bällen ins Nichts probierte, überzeugte Ihringshausen spielerisch und war meist nur durch Foulspiele zu stoppen. So auch in der 23. Minute. Standardsituation auf der rechten Seite: Matthias Dreyers scharf getretener Freistoß fand zwar keinen Abnehmer, dafür aber den direkten Weg ins Tor. In wenigen Fällen würde man nun von einer Vorentscheidung sprechen.

In diesem Fall war es aber tatsächlich so. Plan- und Ideenlos agierten die Gastgeber. Von Aufbäumen keine Spur. Ihringshausen dagegen schraubte das Ergebnis noch vor der Halbzeit mit dem wohl schönsten Angriff des Spiels hoch. Marian Lutteropp ließ sich als Torschütze feiern (40.).

Für die erste gefährliche Offensivaktion der Platzherren war der bereits in der 24. Minute eingewechselte Eike Rothauge verantwortlich. Sein Schuss verfehlte das Tor aber knapp (45.). Nach dem Seitenwechsel änderte sich kaum etwas am Gesamtbild. Ihringshausen war spielbestimmend, Oberzwehren lief hinterher. Lumm und Alexander Kolossa erhöhten per Doppelschlag auf 5:0 für das Team von Trainer Winfried Neurath (61., 63.). Das letzte Wort hatte dann aber doch Oberzwehren. Der eingewechselte Laurids Piepenbring fasste sich ein Herz, und versuchte es aus der zweiten Reihe. Der Ball klatschte an die Latte und von dort aus ins Tor (81.).

Von Raphael Wieloch