Das Schlusslicht gibt auf: Oberzwehren zieht Mannschaft aus Kreisoberliga zurück

Vorerst das letzte Oberzwehrener Spiel in der Kreisoberliga: Raif Turan (rechts, hier gegen Rothwestens Adrian Lucheux) steigt mit dem TSV in die Kreisliga A ab.

Die Rückrunde in der Fußball-Kreisoberliga ist noch nicht gestartet, das steht der erste Absteiger fest. Der TSV Oberzwehren zieht seine Mannschaft zurück und spielt in der nächsten Saison in der Kreisliga A.

Der TSV holte in der Hinrunde aus seinen 15 Partien nur einen Punkt – bei einem Torverhältnis von 7:78. Einen weiteren Rückschlag musste der Klub am Wochenende beim bis dahin Vorletzten TSV Rothwesten II einstecken. Beim 0:8 gab es für die Oberzwehrener die nächste bittere Pleite.

Nun hat der Verein die Notbremse gezogen und die Mannschaft abgemeldet. „Es war keine Besserung in Sicht“, begründet der TSV-Abteilungsleiter Achim Löwenstein den Schritt. „Die Mannschaft hatte einfach kein Kreisoberliga-Niveau.“ Außerdem hätten einige Spieler dem Verein bereits mitgeteilt, dass sie diesen in der Winterpause verlassen würden. Dann wäre die Lage beim Schlusslicht noch aussichtsloser gewesen, als sie das ohnehin schon ist.

In der Kreisliga A will der Verein in der kommenden Saison den Neustart wagen. Die Akteure aus der ersten Mannschaft, die im Verein weiterspielen wollen, können dies in der laufenden Saison im B-Liga-Team machen.

In die Entscheidung, die Kreisoberliga-Mannschaft abzumelden, waren die Trainer Fabian Verheyen und Eugen Tschigrinetz eingebunden. „Es war kein leichter Schritt, aber es war nicht zu verhindern“, sagt Verheyen. „Der Verein hat es sich nicht leicht gemacht.“ Verheyen und Tschigrinetz bleiben dem TSV als Spieler der zweiten Mannschaft erhalten.

Aber wie werden die Spiele der Oberzwehrener in der Kreisoberliga gewertet? Laut Klassenleiter Günther Schneider bleibt Oberzwehren in der Wertung. Das heißt, die bisherigen Ergebnisse des TSV werden in der Tabelle nicht annulliert. Bitter ist diese Vorgehensweise für den TSV Wolfsanger, der gegen den Absteiger 1:1 spielte. Somit sind die Wölfe die einzige Mannschaft der Liga, die gegen Oberzwehren zwei Punkte verloren hat.

Die Oberzwehrener Partien in der Rückrunde sollen laut Schneider jeweils mit 3:0 für den Gegner gewertet werden. Der TSV beendet die Spielzeit daher mit einem Punkt.