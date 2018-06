Fußball-Relegation: Olympia nach 4:0-Erfolg wieder Kreisoberligist

Olympia spielt nach 4:0-Erfolg gegen TSV Oberzwehren in der kommenden Saison wieder in der Kreisoberliga. Anadolu Spor Baunatal bleibt trotz 2:0-Sieg gegen Olympia A-Ligist.

Nach dem späten Rückzug der zweiten Mannschaft des KSV Baunatal war klar: Es werden zwei Mannschaften aus der Dreier-Relegationsgruppe zur Kreisoberliga in der kommenden Spielzeit in der Fußball-Kreisoberliga auf Punktejagd gehen.

Nach einem am Ende deutlichen 4:0 (0:0)-Erfolg im Zwehrener Derby setzte sich A-Ligist Olympia verdient gegen Nachbar TSV Oberzwehren durch und spielt damit in der kommenden Spielzeit in der Kreisoberliga. Der TSV bleibt nach den Bestimmungen für die Relegations- und Aufstiegsspiele des Hessischen Fußballverbandes Kreisoberligist. Für A-Ligist Anadolu Spor Baunatal reichte es trotz eines 2:0-Sieges gegen Olympia nicht.

400 Zuschauer hatten den Weg zum Donarbrunnen gefunden, um der spannenden Partie beizuwohnen. Klar war vor der Partie: Olympia muss gewinnen, während dem TSV ein Remis reichen würde. Mit dem Toreschießen hatte es keines der Teams eilig, vielmehr spielten beide Teams vor dem Seitenwechsel eher auf Sicherheit.

Die zweite Halbzeit sollte es dann in sich haben. Und da stand zunächst Olympias Torhüter Sven Hoffmeister im Mittelpunkt, der ehemalige Profi stand bei einem Schuss von Laurids Piepenbring aus elf Metern goldrichtig und rettete seine Mannschaft vor dem Rückstand (53.).

Nach einem Hammer von Moritz Köhler ans TSV-Gebälk (62.) wechselte nur eine Minute später Spvgg-Coach Stefan Böcking seinen Joker Sebastian Rother ein. Es dauerte nicht lange, da folgte der große Auftritt von Rother. Der Stürmer wurde am gegnerischen Strafraum in Position gebracht und traf nach einer Drehung zur vielumjubelten 1:0-Führung für die Kleeblätter in den Torwinkel (64.). Das Team von Trainer Böcking war nun wie aufgedreht und spielte auf den zweiten Treffer, der Torjäger Köhler mit feinem Freistoß aus 25 Metern auch gelang (80.). Nun gab es kein Halten mehr, die Tore zum 3:0 wiederum durch Rother (85.) und zum 4:0 durch Nico Hanack in der Nachspielzeit fielen zwangsläufig.

Der Schlusspfiff ging in einer jubelnden Traube aus Spielern und Fans fast unter. Damit kehrt die Spielvereinigung nach dem Abstieg 2013 nach fünf Jahren wieder in die Kreisoberliga zurück. „Meine Mannschaft hat nach der 0:2-Pleite in Baunatal heute Großartiges geleistet“, wollte Trainer Böcking keinen Akteur herausheben.

Olympia: Hoffmeister - Meers, Schmidt, Urrutia, Nazeri (75. Caracciolo) - Kaygusuz, Jablonski - Mahdavi (26. Fegelein), Hanack, Budak (63. Rother) - Köhler

Oberzwehren: Köhler - Derksen (60. Behmel), Herbst, Verheyen, Spohr - Baumann (15. Worek), Araya, La. Piepenbring, Le. Piepenbring (24. Eichholz) - Rothauge, Menne

SR: Sinning (Fuldatal)

Zuschauer: 400

Tore:1:0, 3:0 Rother (74., 85.), 2:0 Köhler (80.), 4:0 Hanack (90.+2.)

Rote Karte: La. Piepenbring (83./O.).