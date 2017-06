BC Sport startet mit Sieg

Kassel. Einen erfolgreichen Start in die Aufstiegsrunde verschaffte sich der BC Sport Kassel mit einem 1:0 (1:0)-Heimsieg über den SV Balhorn. Für die Gäste könnte der Zug durch die zweite Niederlage bereits abgefahren sein.

Die Platzherren erwiesen sich von Beginn an als das stärkere Team und kamen immer besser ins Rollen. Balhorn ergriff kaum einmal die Initiative und verlor die Bälle spätestens an der Mittellinie. Bei einer der ersten zwingenden Aktionen der Sportianer setzte Spielertrainer Alexandru Cucu Eugen Klukin in Szene, und dieser schob den Ball überlegt an Gäste-Schlussmann Sebastian Schmidt vorbei zum 1:0 ins Tor (18.).

Danach ließ der BC Sport weitere Chancen aus. Einmal rettete Balhorns Dennis Reitze auf der Linie, nachdem zwei Sportianer beinahe mit dem Ball ins Tor gefallen wären, einmal trat Klukin nach Vorarbeit von Oleksander Vasilchenko über den Ball. Was sich zum Ende der ersten Hälfte abzeichnete, setzte sich nach dem Wechsel fort. Die Gastgeber wirkten in der Offensive verspielt und leichtfertig und entwickelten immer seltener Torgefahr.

Doch selbst als der BC Sport nachließ, trauten sich die Gäste nicht nach vorn. So verflachte die Partie und wirkte eher wie ein Freundschaftsspiel als eine wichtige Aufstiegspartie. Und weil die Sportianer weiterhin ihre Gelegenheiten verschleuderten, kam es beinahe so, wie es oft kommt. Ein katastrophaler Rückpass von Vasilchenko wurde zum Steilpass für den eingewechselten Balhorner Joscha Fritz, doch der konnte mit dem Geschenk nichts anfangen (82.). In den letzten fünf Minuten machten die Gäste endlich doch auf, heraus sprang nichts mehr.

„Der letzte Pass hat gefehlt, sonst haben die Jungs alles richtig gemacht. In den nächsten Spielen müssen wir aber mehr Druck nach vorn aufbauen und zuvor am Abschluss arbeiten“, lautete Cucus Fazit.

Von Wolfgang Bauscher