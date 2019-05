Teamvergleich vor dem Kreisoberliga-Topspiel Hertingshausen gegen BC Sport

Es ist das Spitzenspiel der Fußball-Kreisoberliga. Wenn der TSV Hertingshausen am Sonntag ab 15 Uhr den BC Sport Kassel empfängt, kann die Entscheidung in der Meisterschaft fallen.

Den Gastgebern reicht bereits ein Punkt, um sich Titel und Aufstieg in die Gruppenliga zu sichern. Vor dem spannenden Duell vergleicht Jan-Niklas Hanske, der 31-jährige Trainer von Klassenkamerad Fortuna Kassel, für uns die beiden Spitzenteams.

Die Torhüter

Bei den Gastgebern steht der erst 20 Jahre alte Cedric Götz zwischen den Pfosten. Trotz seiner erst zweiten Seniorensaison ist er jetzt schon Rückhalt seines Teams. Bei den Gästen ist der 29-jährige Kai Steinert der Torwart, der verletzungsbedingt zu großen Teilen der Saison von Volkan Özen vertreten wurde.

Fazit: Vorteil Hertingshausen

Die Abwehr

Mit Cedric Mimbala, ehemaliger Spieler des KSV Hessen Kassel, verfügt BC Sport über den wohl überragenden Feldspieler der Kreisoberliga. Allerdings erscheint Hertingshausen im Verbund stärker, weil es dem 35-jährigen Philipp Prantschke in Verbindung mit Torhüter Götz blendend gelingt, die Abwehr zu führen. Schließlich hat der TSV mit 25 die wenigsten Gegentore der Liga hinnehmen müssen.

Fazit: Vorteil Hertingshausen

Das Mittelfeld

Der TSV ist im Mittelfeld um Martin Pirog solide besetzt und stellt sich den starken Individualisten der Sportianer um Dennis Salioski (25 Tore) entgegen. Die Gäste sind im Mittelfeld so gut besetzt, dass die Trainer bei der Aufstellung die Qual der Wahl haben.

Fazit: ausgeglichen

Der Angriff

Hertingshausens Maik Ciba steht mit 51 Toren an der Spitze der Torjägerliste der Kreisoberliga. Dahinter können sich aber auch Maximilian Alter mit zwölf und dem erst 21 Jahre alten Joel Althans mit neun Toren sehen lassen. Neben Salioski stehen beim BC Sport noch Mirko Tanjic mit 13 und Denis Kominov mit zehn Treffern gut da. In der Hinterhand haben sie allerdings noch Eser Kazak und den Regionalliga erprobten Admir Saric, die immer in der Lage sind, Spiele zu entscheiden.

Fazit: ausgeglichen

Die Taktik

Die Gastgeber sind eigentlich immer offensiv ausgerichtet. Wenn die Kasseler gewinnen wollen, müssen sie mit viel Risiko in das Schlagerspiel gehen.

Fazit: Vorteil Hertingshausen

Die Trainer

Mario Bierschenk, seit Beginn der Spielzeit bei den Baunatalern, hat dem Team Spielfreude eingehaucht. Die offensive Spielweise spiegelt seine Philosophie wider. Das Brüder-Duo Leon und Leonard Palushaj hat den BC Sport dahin geführt, wo er mit diesem Kader mindestens auch stehen muss.

Fazit: Vorteil Hertingshausen

Das Fazit

Beim Vergleich der einzelnen Mannschaftsteile liegt Hertingshausen vorn. Dennoch verfügt BC Sport über eine solche brutale individuelle Klasse, dass er das Spiel auch gewinnen kann. Daher entscheidet am Ende die Tagesform über den Ausgang der Partie. Meister wird allerdings verdientermaßen der TSV Hertingshausen.