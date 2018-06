Tuspo Nieste macht spektakuläres Mannschaftsfoto mit Drohne aus der Luft

Nieste. In unserer Rubrik Selfie des Wochenendes bekommen wir jede Woche Mannschaftsfotos zugeschickt. Das Alte-Herren-Team der Tuspo Nieste schickte uns nun das erste Dronie des Wochenendes.

Das ist ein Selbstportrait, das mit einer Drohne aus der Luft aufgenommen wird. Dementsprechend spektakulär ist das Teamfoto und brachte uns zu der Frage: Was war denn da los?

Die Idee zu diesem Bild kam dem späteren Fotografen Bastian Gerke Samstagmorgen am Frühstückstisch. „Ich habe in der HNA von der Aktion Selfie des Wochenendes gelesen“, sagt der Tuspo-Spieler. „Seit zwei Wochen habe ich selbst eine Drohne und da habe ich gedacht, dann machen wir doch heute das erste Dronie des Wochenendes. Ich hoffte nur, dass das Wetter auch nach Abpfiff noch gut sein würde, sonst wäre es mit dem Foto nichts geworden“, sagt der Tuspo-Spieler.

Am selben Tag trat Gerke mit den Niester Alte Herren beim SSV Sand an. Die Gastgeber standen schon vor dem letzten Spieltag als Kreisoberliga-Meister fest und hatten sich extra für das Spiel die Haare in den Vereinsfarben blau-weiß gefärbt. Die Niester hatten personelle Probleme. „Wir wollten aber nicht absagen, wie es zurzeit so viele Teams in unserer Klasse machen“, sagt Gerke. Der Tuspo kämpfte tapfer, musste sich aber mit 1:7 geschlagen geben.

Aufgrund der starken Rückrunde war die Stimmung bei den Niestern trotz der Niederlage gut. Die Mannschaft versammelte sich mit einer Kiste Bier im Mittelkreis. Gerke startete die Drohne. An die Fernbedienung hatte er sein Handy angebracht und steuerte damit die Kamera an dem Fluggerät. Angelehnt an ein Video über Franck Ribery vom FC Bayern München, das derzeit im Internet kursiert, rief ein Spieler „Jubeln“ und der Rest antwortete „Jubeln“. Die Fußballer schauten nach oben und prosteten mit ihren Bierflaschen in Richtung Kamera. Gerke drehte einen kurzen Videoclip, aus dem er später das Foto herauslöste. „Meine Mitspieler fanden die Idee auch klasse. Die ganze Aktion hat nicht länger als eine Minute gedauert“, erklärt er. Die Saisonabschlussfeier setzte das Team später beim Grillen in Nieste und schließlich in Kassel auf der Friedrich-Ebert-Straße fort.

Übrigens: Natürlich haben wir dieses außergewöhnliche Bild zum Selfie des Wochenendes gekürt.