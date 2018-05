VfL Kirchditmold kommt Aufstieg näher - Punktabzug für BC Sport

Kassel. Spitzenreiter VfL Kassel setzte sich im Gipfeltreffen der Fußball-Kreisoberliga mit 3:1 (2:1) gegen den Zweiten BC Sport durch und ist auf dem besten Weg, in die Gruppenliga zurückzukehren.

Nicht nur der sportliche Verlauf der gutklassigen Partie sorgte für Gesprächsstoff.

Der Schock

Knapp eine halbe Stunde war gespielt, als sich BC-Abwehrspieler Karim Rahmoun bei einer Rettungsaktion am eigenen Strafraum verletzte. Rahmoun war auf den Rücken gefallen und konnte sich nicht bewegen. Ein herbeigerufener Krankenwagen war schnell vor Ort und die Sanitäter führten erste Maßnahmen durch. Der Spieler wurde in eine örtliche Klinik transportiert. Erste Untersuchungen ergaben, dass es sich um eine Verschiebung der Wirbel handelte, sodass einer Entlassung am Abend nichts entgegen sprach.

Der Spielverlauf

Zunächst zeigten die Gäste den geordneteren Spielaufbau, während die jungen Wilden der Gastgeber ihre hohe Laufbereitschaft in Szene setzten.

Nach Freistoß von Güneyt Ciftci verlängerte Rahmoun den Ball an die Latte des VfL-Tores, den Abpraller köpfte Farzan Zahir zum 0:1 ins Eck (12.).

Die Gastgeber waren keineswegs geschockt, sondern drängten sofort auf den Ausgleich. Als ein langer Ball von Tom Winter im gegnerischen Strafraum Enes Karakuz fand, wurde dieser von BC-Torhüter Gheorgi Bantis von den Beinen geholt. Den fälligen Strafstoß verwandelte David Kunz sicher zum 1:1-Ausgleich (27.).

Nur zwei Minuten nach der 40-minütigen Unterbrechung die Führung für die Gastgeber: Karakuz mit seinem 16. Saisontreffer war der Schütze zum 2:1-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste meist vergeblich ihr Spiel aufzuziehen, während der VfL auf Konter wartete. Einen verwertete Wirbelwind Kunz zum hochverdienten 3:1-Endstand (67.).

„Wir waren Willensstärker, weshalb Sieg in Ordnung geht“, zog Coach Kunze ein knappes Fazit. BC-Kapitän Christian Halldorn sah es ähnlich: „Wir haben viel zu kompliziert gespielt, der Gegner wollte den Erfolg mehr.“

Der Punktabzug

Für den BC Sport kommt es dieser Tage knüppeldick: Nach einer Entscheidung des Verbandsgerichts werden dem Team drei Punkte aus der Partie gegen Hertingshausen abgezogen. Damit ist die Zielsetzung direkter Aufstieg hinfällig. Mit dem TSV Wolfsanger wird man sich nun wohl auseinandersetzen müssen im Kampf um Platz zwei.