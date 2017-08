Wilhelmshöhe will den Sieg

Kreisoberliga:TSG empfängt im Nachbarschaftsduell gut gestartete Harleshäuser

+ Sebastian Knauf

Kassel. Am vierten Spieltag der Fußball-Kreisoberliga kommt es am Sonntag ab 15 Uhr, am Sportplatz Stockwiesen zum Nachbarschaftsduell zwischen der TSG Wilhelmshöhe und der SVH Kassel.