Wolfsanger fordert Rengershausen in Kreisoberliga-Topduell 

Bissig: Rengershausens Ömer Erdogan (links) fährt in der vorigen Saison Tom Grosskopf vom TSV Wolfsanger (jetzt Kaufungen) in die Parade.

Vier Klubs sind in der Fußball-Kreisoberliga noch ohne Punktverlust. Für mindestens einen von ihnen wird sich dies am Sonntag ändern. Denn mit dem Zweiten TSV Wolfsanger und Spitzenreiter Tuspo Rengershausen stehen sich zwei von ihnen im direkten Duell gegenüber (15 Uhr, Fuldatalstraße).

Beide Teams wurden vor der Saison zu den Titelkandidaten gezählt. Während der Tuspo diese Rolle bisher meist souverän ausfüllte, taten sich die Wölfe etwas schwerer. „Sie alle haben sich gegen uns hinten reingestellt. Daher sind wir froh, dass wir mit Rengershausen nun einen Gegner haben, der mitspielen wird“, sagt TSV-Trainer Taylan Bilecen.

Bei einigen seiner Spieler steht ein Einsatz noch infrage. Auf keinen Fall dabei sind Robert Omazic und Gianluca Urbano. Sehr gelegen käme Bilecen, wenn Lukas Haack zum zweiten Mal auflaufen könnte. Der eigentlich im Wendland aktive, in Kassel studierende Mittelfeldmann war vor einer Woche beim 2:0-Sieg in Rothwesten erstmals dabei. Nach 55 Minuten eingewechselt, entschied Haack die Partie mit zwei Treffern in der Schlussphase.

Die Rengershäuser brachten es in vier Spielen bereits auf 16 Treffer. Mit Dennis Lippmann und Moritz Köhler fallen zwei Akteure aus, die auch offensiv Akzente setzen könnten. Beim angeschlagenen Maximilian Norwig besteht noch Hoffnung auf einen Einsatz. „Wir haben keinen Druck. Unser Ziel war es, wie als Dritter in der vorigen Saison wieder oben mitzumischen und eine gute Rolle zu spielen“, sagt Trainer Uli Becker. Mindestens ebenso stark wie seine Elf schätzt er den Gegner ein: „Sie profitieren von der Erfahrung der neu gekommenen Spieler, die schon höherklassig angetreten sind.“

Ein besonderes Spiel steht für Fortuna Kassel an. Der Vierte trat bisher nur auswärts an und gewann alle drei Partien. Gegen den CSC 03 Kassel II will die Mannschaft von Spielertrainer Niklas Hanske beweisen, dass sie es auch zuhause kann und den vierten Saisonsieg einfahren (Sonntag, 15 Uhr, Am Schwarzen Stein). Die 03er hingegen brachten in ihren bisherigen vier Spielen nur drei Punkte auf ihr Konto.