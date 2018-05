SC Neukirchen spielt um Aufstieg in die Gruppenliga

Röllshausen. Der SC Neukirchen ist Vize-Meister der Fußball-Kreisoberliga Schwalm-Eder. Die Heimelf zeigte den unbedingten Willen und holte beim leistungsgerechten 0:0 gegen Meister FSG Gudensberg den notwendigen Punkt.

Die Gäste waren bei drückender Hitze zunächst das bessere Team, ohne dabei fußballerisch zu überzeugen. Der SCN stemmte sich mit Einsatzwillen dagegen. Beide Mannschaften verzichteten zu Beginn auf einen geordneten Spielaufbau: Der Ball wurde meist hoch und weit nach vorne getreten. Dabei hatte die routinierte Abwehr des SCN die starke Offensive der Gäste jederzeit im Griff.

Bei den wenigen Chancen fanden die Schützlinge von FSG-Trainer André Fröhlich ihren Meister im glänzend aufgelegten SCN-Rückhalt Pascal Gutweiler, der gegen Pascal Hillebrand (18.), Tom Siebert (22.) und Matthias Tropmann (34.) auf dem Posten war. Für die Gastgeber verpasste Alexander Hauck die mögliche Führung, als sein Schuss von der Strafraumgrenze knapp übers Tor strich (20.). Nach dem Wechsel parierte der eingewechselte FSG-Torhüter Tom Stieghorst gegen Florian Klagholz (79.). Auf der Gegenseite zielte Pascal Sopp (89.) freistehend vorbei.

Zufrieden zeigten sich am Ende beide Lager. Für SCN-Spielertrainer Steffen Fink war es eine „starke Energieleistung“ seiner Elf mit dem „verdienten Punktgewinn“ unter dem Strich. Und Gudensbergs Meistermacher Andre Fröhlich sah leichte Vorteile seines Teams gegen gut verteidigende Gastgeber und betonte: „Man hat gesehen, dass wir nichts abgeschenkt haben und angetreten sind, um zu siegen.“

Neukirchen hat zunächst frei

Für die am Donnerstag startende Fünfer-Aufstiegsrunde zur Gruppenliga qualifizierten sich neben dem SCN die SG Herleshausen/Nesselröden (Werra/Meissner), Eintracht 04 Edertal (Waldeck), TSV Wolfsanger (Kassel) und SV Balhorn (Hofgeismar/Wolfhagen). Am ersten Spieltag hat Neukirchen frei und steigt dann am kommenden Sonntag (15 Uhr) mit dem Heimspiel gegen SG Herleshausen/Nesselröden ein.

Von Bernd Krommes