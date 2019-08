SG Neukirchen/Röllshausen gelingt mit 3:2 in Verna Traumstart

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Auch bei der SG Ohetal/Frielendorf holte Fußball-Kreisoberligist SG Neukirchen/Röllshausen beim 3:2 (3:1) drei Punkte.

Für Gästetrainer Sergej Schlese war es ein durch und durch gelungener Nachmittag. „Positiv, wie wir nach dem frühen Rückstand zurückgekommen sind“, lobte der 46-Jährige sein Team nach einer starken Mannschaftsleistung. André Wagner hatte nämlich die „Gelben“ in Führung (3.) gebracht, Arnold Weich scheiterte am Aluminium (5.), bevor das quirlige Sturmduo der Gäste mit Gjibi Barry (8.) und Biniam Solomun (13.) das 0:1 in eine 2:1-Führung drehte.

„Danach haben wir gute Möglichkeiten vergeben“, führte Marco Schwab einen Grund an, weshalb der Gast am Ende als Sieger vom Platz ging. Wagner verpasste zwei Großchancen zum Ausgleich (21., 37.).

Starke Torhüter Gutweiler und Mühle

Besser machte es die Schlese-Elf, die noch vor der Pause durch den von Weich verwandelten Foulelfmeter (44.) nachlegte. Druckvoll kamen die Gastgeber aus der Pause, Gästetorhüter Pascal Gutweiler vereitelte den Anschluss mit seinem Reflex gegen Luca Baum (48.). Auch Marco Mühle im Tor der Gastgeber konnte sich mehrfach auszeichnen, parierte einen Solomun-Freistoß (69.) und im Eins-gegen-Eins-Duell gegen Florian Klagholz (71.).

Richtig spannend sollte die Schlussviertelstunde nach dem 3:2-Anschluss (81.) von Sarwar Abassi werden. Die Heimelf drängte auf den Ausgleich, vernachlässigte die Defensive und wurde ausgekontert. Mirko Rieck foulte den eingewechselten Lennard Jäckel, sah nach wiederholtem Foulspiel Gelb/Rot (90.). Den fälligen Strafstoß zum möglichen 4:2 parierte Rückhalt Mühle gegen Edvin Gering. Auch deshalb zeigte sich Marco Schwab als fairer Verlierer: „Der Gast war von Beginn an aggressiver und immer einen Schritt schneller“.

