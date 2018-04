Danny Nickels Siegtreffer

Witzenhausen. Der FC Großalmerode siegt und siegt in der Fußball-Kreisoberliga und brachte gestern Abend auch Spitzenreiter TSV Wichmannshausen eine Niederlage bei. Hingegen gehen am Tabellenende bei der SG Werratal und dem VfR Wickenrode allmählich die Lichter aus.

Großalmerode - Wichmannshausen 1:0 (1:0). Für die im Urlaub weilenden Stammtorhüter musste der 47 Jahre alte Routinier Alexander Alt im FC-Kasten ran, und der machte seine Sache im Verlauf der 90 Minuten ausgezeichnet. Goalgetter Danny Nickel unterstrich abermals seine Gefährlichkeit und brachte die Gastgeber nach 25 Minuten in Führung, doch nach dem Wechsel musste sich die Mannschaft von Trainer Stefan Koch dem Druck des mächtig nach vorn drängenden Tabellenführers erwehren. „Bei zwei Kontern hatten wir durch Ray Vogel gute Möglichkeiten, vorzeitig alles klar zu machen“, sagte FC-Coach Koch. In der Schlussphase sah Kamil Rycka im Großalmeroder Trikot noch die Ampelkarte.

Tor: 1:0 Nickel (25.).

Lichtenauer FV - Wanfried 1:2 (0:1). Mit Mann und Maus berannten die Lichtenauer in der Schlussphase das gegnerische Tor, nachdem der Wanfrieder Elsner in der 80. Minute nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte gesehen hatte. Kurz darauf bejubelte der LFV den 2:2-Ausgleich durch Hoffmann, doch zur allgemeinen Verwunderung hatte der Schiedsrichter zuvor ein Foul gesehen und erkannte den Treffer nicht an.

Tore: 0:1 Lippold (43.), 0:2 Müller (63.), 1:2 Hoffmann (74.).

SG Werratal - Waldkappel 0:2 (0:0). Obwohl die Gäste aus Waldkappel erst sechs Minuten nach dem Wechsel den ersten Torschuss abgaben, reichte es für sie zu drei Punkten. „Bei uns war nach dem 0:1 kein Aufbäumen erkennbar“, sagte SG-Sprecher Tizian Rode. Dabei hatte seine Mannschaft vor dem Wechsel gute Möglichkeiten zur Führung. So traf Heinrich Theune nur den Pfosten (12.) und setzte Mannschaftskamerad Winkelbach das Leder nach einer Regenhardt-Flanke übers Tor (40.).

Tore: 0:1 Rommel (57.), 0:2 Knöffler (79.).

Bad Sooden-Allendorf - SG Sontra 2:0 (0:0). Bei beiden Treffern war Sontras Torhüter Niklas Reimuth den Gastgebern ein wenig behilflich und sah bei diesen Toren nicht gut aus. „Unser Gegner hatte nach dem Wechsel nach Kontern sogar die besseren Möglichkeiten“, sagte BSA-Trainer Jörg Immig, doch zweimal scheiterte SG-Angreifer Dietel.

Tore: 0:1 Immig (46.), 2:0 Jilg (69.).

Wickenrode - SG Meißner 1:4 (1:1). Trotz anfänglicher Überlegenheit rüttelte erst der 1:1-Ausgleich die SG wach, die in der Schlussphase noch richtig aufdrehte und noch drei Treffer erzielte.

Tore: 1:0 Weisbecker (4./Eigentor), 1:1 Thrun (64.), 1:2 Pflüger (74.), 1:3 Toby (79.), 1:4 Thrun (85.). (eki)