SSV drängt auf die Wende

Vorhang auf zum neunten Spieltag: Niklas Andre Mora (re.) will mit seiner SG Werratal den Negativlauf in Wehretal stoppen. Kristof Künzel muss mit seinem FC Großalmerode beim TSV Waldkappel antreten. Foto: Walle

Witzenhausen. Am neunten Spieltag in der Fußball-Kreisoberliga muss der personell stark geschwächte VfR Wickenrode beim Spitzenreiter Wichmannshausen antreten. Dagegen will Aufsteiger Witzenhausen seinen aktuellen Negativlauf mit einem Sieg über den Drittletzten Pfaffenbachtal/S. unbedingt stoppen.

TSV Wichmannshausen - VfR Wickenrode (Sa., 15.30 Uhr). Stark ersatzgeschwächt kassierten die Gäste vor zwei Wochen ein Pleite bei Schlusslicht Meißner, schafften anschließed aber einen 3:2-Erfolg über Witzenhausen. Doch beim aktuellen Spitzenreiter droht dem Team von Trainer Stefan Koch erneut Ungemach. „Die haben eine sehr gute Mannschaft. Mit dem Team wären sie in der vergangenen Serie sicher nicht aus der Gruppenliga abgestiegen“, glaubt Koch, der wieder improvisieren muss. Insgesamt fehlen ihm acht Spieler, darunter die Rotgesperrten Emre Alkin und Selcuk Guerleyen. „Wir hoffen, dass wir dort nicht abgeschossen werden“, sagt Koch.

TSV Waldkappel - FC Großalmerode (Sa., 16 Uhr). Jetzt zählt’s für den FCG. „Waldkappel hat von sieben Spielen keines gewonnen. Wir müssen dort drei Punkte holen“, fordert Trainer Marian Dutkiewicz angesichts der Tabellensituation. Als Sechster hat Großalmerode schon neun Zähler Rückstand auf Tabellenführer Wichmannshausen.

SSV Witzenhausen - SG Pfaffenbachtal/Schemmergrund (So., 15 Uhr). Beim Fünftletzten will der Aufsteiger unbedingt die Wende schaffen. „Nach drei Niederlagen muss ein Sieg her“, fordert der neue Coach Christoph Waldheim. vor dem Aufsteigerduell. Fraglich aber, ob der SSV in Bestbesetzung auflaufen kann. Florian Philipp, Julian Grote und Steffen Lepper sind alle angeschlagen.

SG Meißner - SG Herleshausen/N./U. (So., 15 Uhr). Nach dem einzigen Sieg über Wickenrode gab es zuletzt wieder eine deutliche Pleite in Pfaffenbachtal. Meißners Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze beträgt bereits sechs Punkte. Ein Sieg gegen den Achten ist deshalb Pflicht.

SG Wehretal - SG Werratal (So., 15 Uhr). Die Gäste sind auf den drittletzten Rang abgerutscht. Im Kellerduell beim Vierletzten soll jetzt die Wende her – auch mit neuem Personal. „Mittlerweile sollten es alle begriffen haben, dass wir im Abstiegskampf stecken. Ich werde einen oder mehrere Routiniers jetzt rausnehmen und auf die Jugend setzen“, kündigt der neue Trainer Alexander Winter an. Attila Akin ist wieder fit, soll im defensiven Mittelfeld zumindest zu einem Kurzeinsatz kommen.

SG Sontra - Lichtenauer FV (So., 15 Uhr). Die Gastgeber sind schlecht gestartet, haben aber seit mittlerweile fünf Spielen nicht mehr verloren. „Bei uns läuft es leider umgekehrt“, sagt Lichtenaus Co-Trainer Erkan Kilic. Robin Beck ist krank, Karlheinz Wegendt angeschlagen. Ob die beiden Leistungsträger auflaufen können, ist unklar. Schlecht ist auch die LFV-Bilanz in Sontra. „Da haben wir in den letzten Jahren nix geholt.“ (raw)